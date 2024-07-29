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Новосибирец незаконно ловил рыбу

Рыба мечты новосибирца — здоровенный язь стал причиной судебного разбирательства

29 июля 2024, 03:27
Фото: 1MI
Новосибирец незаконно ловил рыбу

Штраф до 500 тыс грозит любителю незаконной рыбалки в Новосибирской области

В Ордынском районе под суд пойдет рыбак за ловлю рыбу, когда это было запрещено, сообщили в прокуратуре.

Мужчина добывал рыбу в Новосибирском водохранилище. На водоеме с 25 апреля по 10 июля действовал нерестовый запрет на рыбалку.

Рыбак поймал различные экземпляры рыбы: карасей, язя, леща, плотву, окуней. Причем ловил он на запрещенные орудия для лова. Государству был причинен ущерб на более чем 17 тысяч рублей.

Факт ловли рассекретили. Новосибирцы обвинили в незаконной добыче водных ресурсов. По данным сайта «Консультант», мужчине грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Дело будут рассматривать в суде.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Рыбалка#Рыбак#Штраф#Рыба#Ордынский район
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