Рыба мечты новосибирца — здоровенный язь стал причиной судебного разбирательства

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
Мужчина добывал рыбу в Новосибирском водохранилище. На водоеме с 25 апреля по 10 июля действовал нерестовый запрет на рыбалку.
Рыбак поймал различные экземпляры рыбы: карасей, язя, леща, плотву, окуней. Причем ловил он на запрещенные орудия для лова. Государству был причинен ущерб на более чем 17 тысяч рублей.
Факт ловли рассекретили. Новосибирцы обвинили в незаконной добыче водных ресурсов. По данным сайта «Консультант», мужчине грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Дело будут рассматривать в суде.