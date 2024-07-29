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Мужчина выжил

С железнодорожного моста сорвался вниз новосибирец в Искитиме

29 июля 2024, 01:27
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Мужчина выжил
В Искитимском районе мужчина сорвался с железнодорожного моста, о чем сообщили в Службе гражданской защите населения.

Все случилось 27 июля в Искитиме. На железнодорожной станции с моста сорвался мужчина. Сделал он это поздно вечером по неизвестной причине.

Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу. Там ему оказали необходимую помощь. Он получил разные травмы, но их характер не уточняется, пишет «Искитимская газета».

В настоящий момент устанавливается личность новосибирца. Мотивы такого поступка выяснят специалисты.

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#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Искитим#Мост#Искитимский район
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