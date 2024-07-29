С железнодорожного моста сорвался вниз новосибирец в Искитиме

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
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Все случилось 27 июля в Искитиме. На железнодорожной станции с моста сорвался мужчина. Сделал он это поздно вечером по неизвестной причине.
Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу. Там ему оказали необходимую помощь. Он получил разные травмы, но их характер не уточняется, пишет «Искитимская газета».
В настоящий момент устанавливается личность новосибирца. Мотивы такого поступка выяснят специалисты.