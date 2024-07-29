Семь детей подверглись преступным действиям с пометкой 18+ в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 05:45
Губернатору доложили, что за одну неделю в Новосибирской области были совершены различные преступления, в том числе против половой неприкосновенности детей.
Всего насилию были подвержены семь несовершеннолетних. Все подозреваемые были задержаны. Их уголовные дела расследует СКР.
Напомним, что ранее в поселке Садовый арестовали мужчину, который подозревается в покушении на половую неприкосновенность двух детей. Известно, что он мог привести школьников в свой дом, но это заметили очевидцы, которые и спасли детей от возможного педофила. Сначала подозреваемого не хотели арестовывать, но после общественного скандала все же это сделали.