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Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Над детьми надругались

Семь детей подверглись преступным действиям с пометкой 18+ в Новосибирской области

29 июля 2024, 04:46
Фото: Изображение Midjourney
Над детьми надругались
О преступлениях против половой неприкосновенности детей заявил заместитель начальника МВД Кирилл Травин на оперативном совещании в правительстве.

Губернатору доложили, что за одну неделю в Новосибирской области были совершены различные преступления, в том числе против половой неприкосновенности детей.

Всего насилию были подвержены семь несовершеннолетних. Все подозреваемые были задержаны. Их уголовные дела расследует СКР.

Напомним, что ранее в поселке Садовый арестовали мужчину, который подозревается в покушении на половую неприкосновенность двух детей. Известно, что он мог привести школьников в свой дом, но это заметили очевидцы, которые и спасли детей от возможного педофила. Сначала подозреваемого не хотели арестовывать, но после общественного скандала все же это сделали.

Педофила задержали спустя неделю поисков в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Изнасилование#Уголовное дело#СК
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