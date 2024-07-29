Семь детей подверглись преступным действиям с пометкой 18+ в Новосибирской области

Напомним, что ранее в поселке Садовый арестовали мужчину, который подозревается в покушении на половую неприкосновенность двух детей. Известно, что он мог привести школьников в свой дом, но это заметили очевидцы, которые и спасли детей от возможного педофила. Сначала подозреваемого не хотели арестовывать, но после общественного скандала все же это сделали.