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Published Сегодня, 08:12

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Ипотеку может позволить не каждый

Сколько нужно зарабатывать новосибирцу, чтобы взять ипотеку в 2024 году

29 июля 2024, 08:12
Фото: 1MI
Ипотеку может позволить не каждый
Стало известно, какой должен быть доход у новосибирца и у жителей других городов, чтобы позволить себе «тянуть» ипотеку.

Чтобы взять ипотеку под 20% годовых, необходимо иметь большой доход. Например, в Москве стоимость бюджетного жилья начинается от 10 млн рублей — речь даже не о студии. Чтобы платить ипотеку каждый месяц, ваш доход должен начинается от 150 тысяч рублей. Платеж будет составлять 120 тысяч рублей в месяц, пишет «Новые Известия».

А вот в Санкт-Петербурге зарплата может быть куда меньше. Там дешевле квартиры — можно найти даже за 5 млн рублей. С учетом того, что средняя зарплата в этом городе начинается от 101 тысячи, вы должны иметь доход не менее 75 тысяч, чтобы позволить себе купить жилье в кредит.

А вот в городах поменьше, включая Новосибирск, зарплата должна достигать 45 тысяч рублей. В столице Сибири можно найти квартиру за 3 млн рублей. Ежемесячный платеж начинается от 36 тысяч в месяц. При этом средняя зарплата тут варьируется в пределах 60 тысяч.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Недвижимость#Жилье#Зарплата#Ипотека
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