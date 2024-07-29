Сколько нужно зарабатывать новосибирцу, чтобы взять ипотеку в 2024 году

А вот в Санкт-Петербурге зарплата может быть куда меньше. Там дешевле квартиры — можно найти даже за 5 млн рублей. С учетом того, что средняя зарплата в этом городе начинается от 101 тысячи, вы должны иметь доход не менее 75 тысяч, чтобы позволить себе купить жилье в кредит.