Сколько нужно зарабатывать новосибирцу, чтобы взять ипотеку в 2024 году

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Чтобы взять ипотеку под 20% годовых, необходимо иметь большой доход. Например, в Москве стоимость бюджетного жилья начинается от 10 млн рублей — речь даже не о студии. Чтобы платить ипотеку каждый месяц, ваш доход должен начинается от 150 тысяч рублей. Платеж будет составлять 120 тысяч рублей в месяц, пишет «Новые Известия».
А вот в Санкт-Петербурге зарплата может быть куда меньше. Там дешевле квартиры — можно найти даже за 5 млн рублей. С учетом того, что средняя зарплата в этом городе начинается от 101 тысячи, вы должны иметь доход не менее 75 тысяч, чтобы позволить себе купить жилье в кредит.
А вот в городах поменьше, включая Новосибирск, зарплата должна достигать 45 тысяч рублей. В столице Сибири можно найти квартиру за 3 млн рублей. Ежемесячный платеж начинается от 36 тысяч в месяц. При этом средняя зарплата тут варьируется в пределах 60 тысяч.