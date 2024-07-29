Советы по организации активного отдыха: 7 лайфхаков для путешественников

Безопасность — главный приоритет в любом путешествии. Отправлясь в любое путешествие, даже если оно не экстремальное, обязательно предупредите своих близких. Расскажите, где, сколько времени и с кем вы будете. Если вы уверены, что связь в месте вашего отдыха будет отсутствовать, передайте родным точные координаты, карту местности, по которой вы будете идти. При особо опасных путешествиях, следует передать данные в МЧС или поисково-спасательный отряд.