Суд не стал рассматривать дело об убийстве девочки новосибирскими экс-полицейскими

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
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Updated Сегодня, 04:06
В июле стало известно, что в суд ушло дело экс-сотрудников отдела полиции «Усть-Таркское», обвиняемых по ряду статей УК. 25 июля областной суд вернул дело, основанием стали ошибки в обвинительном заключении.
29 июля в суд поступила апелляция на постановление, она находится на рассмотрении.
Напомним, Евгения Бартоломея и Максима Кудрявцева обвиняют в ряде преступлений. Согласно выводам следствия в 2010 году полицейские на служебном авто сбили 15-летнюю Наташу Матюхину, которая шла по дороге в вечернее время. Чтобы скрыть произошедшее, подростка решили не оставлять в живых. Ее тело так и не было найдено.
Срок содержания под стражей обвиняемым продлили на полгода.