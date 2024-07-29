Суд не стал рассматривать дело об убийстве девочки новосибирскими экс-полицейскими

Напомним, Евгения Бартоломея и Максима Кудрявцева обвиняют в ряде преступлений. Согласно выводам следствия в 2010 году полицейские на служебном авто сбили 15-летнюю Наташу Матюхину, которая шла по дороге в вечернее время. Чтобы скрыть произошедшее, подростка решили не оставлять в живых. Ее тело так и не было найдено.