Топ-5 стран, которые легко выдают визы новосибирцам в 2024 году

Приготовьте справку с места работы, бронь авиабилетов и гостиниц. На банковском счете у вас должно быть не менее 65 евро на каждый день пребывания во Франции, и не менее 120 евро, если отель не оплачен. Заранее оплатите страховку с покрытием не менее 30 тысяч евро.