Топ-5 стран, которые легко выдают визы новосибирцам в 2024 году

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Для обычной туристической поездки в некоторые страны нужна виза — отметка в паспорте, говорящая о полученном вами официальном разрешении посетить другую страну. О трудностях получения визы в США или Австралию ходят легенды, но некоторые страны предпочитают лишний раз туристу жизни не осложнять.
Германия традиционно входит в список стран, куда по статистике россияне отправляются чаще всего. Перед поездкой жителю Новосибирской области нужно будет посетить визовый центр, который находится на улице Жуковского, 102.
Перед визитом нужно заполнить и распечатать анкету. Учитывайте, что ее затем перешлют на утверждение в находящееся в Москве посольство, что несколько затянет получение долгожданной Шенгенской визы, дающий право въезда во все страны Европейского союза.
Удостоверьтесь, что в вашем загранпаспорте есть не менее двух чистых страниц, сделайте его копию. Кроме того, возьмите с собой два фото 4,5 на 3,5 сантиметра. Позаботьтесь о медицинской страховке с суммой покрытия не менее 30 тысяч евро, причем российская страховка в этом случае не подойдет.
Понадобится и подтверждение бронирования гостиницы и покупки билетов на самолет. Приготовьте выписку из банка, справку с места работы и о праве собственности на недвижимость, чтобы подтвердить свой устойчивый социальный статус.
Консульский сбор составит 90 евро, для детей от 6 до 12 лет — 45 евро, до 6 лет — бесплатно.
Сейчас самый удобный маршрут поездки в Германию — через турецкий Стамбул или Анталию.
Получить визу в Грецию достаточно легко — страна не намерена отказываться от достаточно внушительного потока туристов из России. Визовый центр в Новосибирске работает на улице Челюскинцев, 15.
Заполните заранее анкету и сделайте копию загранпаспорта. Понадобится и копия российского документа. Приложите два фото 4,5 на 3,5 сантиметра.
Понадобится и страховка не менее чем на 30 тысяч евро, но она может быть оформлена и в российской компании. Принесите с собой приглашение от родственников или друзей, либо гостиничную бронь. Подтвердите свой маршрут оплаченными билетами.
Приложите справку с места работы и из банка — на счете должно быть не менее 50 тысяч рублей.
Визовый сбор с путешественника до 12 лет не взимается, для остальных он составляет 90 евро.
Прямых рейсов в Грецию нет, путешественников выручит пересадка в Стамбуле.
В консульстве этой страны без особых проблем можно получить свой первый Шенген. В визовом центре Альмавива, работающем в Новосибирске по адресу улица Каменская, 78/2 у вас примут заполненную анкету, одно фото 3 на 4 сантиметра. Заграничный паспорт должен действовать еще три месяца, после окончания срока визы.
Понадобится оригинал и копия российского паспорта, справка с места работы и выписка со счета в банке. У страховки должна быть сумма покрытия не менее 30 тысяч евро и действовать она должна во всех странах ЕС.
С 11 июня консульский сбор за визу увеличился до 90 евро для путешественников с 12 лет, и до 45 евро — от 6 до 12 лет.
Прямых рейсов на Апеннины нет, поэтому самый короткий путь — с пересадкой в Турции.
Французы также достаточно охотно выдают Шенгенские визы гражданам России. Новосибирцам необходимо посетить визовый центр на улице Челюскинцев, 15.
Для начала нужно заполнить здесь онлайн-заявку. С собой принесите загранпаспорт, который будет действителен еще три месяца после возвращения из Франции, его ксерокопию и ксерокопию паспорта России. Пригодятся и два фото 4,5 на 3,5 сантиметра.
Приготовьте справку с места работы, бронь авиабилетов и гостиниц. На банковском счете у вас должно быть не менее 65 евро на каждый день пребывания во Франции, и не менее 120 евро, если отель не оплачен. Заранее оплатите страховку с покрытием не менее 30 тысяч евро.
Консульский сбор — бесплатно до 6 лет, 45 евро до 12 лет и 90 евро для остальных.
Сейчас визу выдают довольно быстро — понадобится примерно 20 дней. Но вот путь во Францию осложнен отсутствием прямого авиасообщения, поэтому россияне летят через Стамбул.
Получить визу на родину Сервантеса и последних чемпионов Европы по футболу обычно затруднений у туристов не вызывает, если только вы не попадете в сбой на сайте визового центра — они там не редки. В Новосибирске визовый цен работает на улице Ленина, 52, но ускоренную визу получить можно лишь в столице.
Для начала заполните и распечатайте анкету. Приготовьте два фото 3,5 на 4,5 сантиметра, загранпаспорт, его копию и копию российского паспорта. Пригодится и справка о бронировании гостиницы, а также медстраховка на сумму не менее 30 тысяч евро.
У вас попросят показать справку с места работы и из банка, причем на счету должно быть не менее 113 евро на каждый день пребывания в Испании, и не менее 1020 евро на все путешествие.
Учтите, что консульский сбор принимается только наличными рублями: 8814 рубля для взрослых и 4407 рублей для детей от 6 до 12 лет. Взимается также и 1440 рублей сервисного сбора.
Самый оптимальный путь в Испанию — с пересадкой в Турции.