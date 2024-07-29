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Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Список стран, куда можно быстрее получить визу

Топ-5 стран, которые легко выдают визы новосибирцам в 2024 году

29 июля 2024, 08:42
Фото: 1MI
Список стран, куда можно быстрее получить визу
Путешествия в некоторые страны предполагают предварительное получение визы, разрешающей въезд. Правительства некоторых стран если и не совсем отменили, то максимально упростили этот процесс для россиян.

Для обычной туристической поездки в некоторые страны нужна виза — отметка в паспорте, говорящая о полученном вами официальном разрешении посетить другую страну. О трудностях получения визы в США или Австралию ходят легенды, но некоторые страны предпочитают лишний раз туристу жизни не осложнять.

Германия

Германия традиционно входит в список стран, куда по статистике россияне отправляются чаще всего. Перед поездкой жителю Новосибирской области нужно будет посетить визовый центр, который находится на улице Жуковского, 102.

Анкету на получение визы рассмотрят в МосквеАнкету на получение визы рассмотрят в Москве
Анкету на получение визы рассмотрят в Москве
Фото: 1MI

Перед визитом нужно заполнить и распечатать анкету. Учитывайте, что ее затем перешлют на утверждение в находящееся в Москве посольство, что несколько затянет получение долгожданной Шенгенской визы, дающий право въезда во все страны Европейского союза.

Удостоверьтесь, что в вашем загранпаспорте есть не менее двух чистых страниц, сделайте его копию. Кроме того, возьмите с собой два фото 4,5 на 3,5 сантиметра. Позаботьтесь о медицинской страховке с суммой покрытия не менее 30 тысяч евро, причем российская страховка в этом случае не подойдет.

Понадобится и подтверждение бронирования гостиницы и покупки билетов на самолет. Приготовьте выписку из банка, справку с места работы и о праве собственности на недвижимость, чтобы подтвердить свой устойчивый социальный статус.

Консульский сбор составит 90 евро, для детей от 6 до 12 лет — 45 евро, до 6 лет — бесплатно.

Сейчас самый удобный маршрут поездки в Германию — через турецкий Стамбул или Анталию.

Греция

Получить визу в Грецию достаточно легко — страна не намерена отказываться от достаточно внушительного потока туристов из России. Визовый центр в Новосибирске работает на улице Челюскинцев, 15.

Для европейских поездок необходима медстраховкаДля европейских поездок необходима медстраховка
Для европейских поездок необходима медстраховка
Фото: anextour

Заполните заранее анкету и сделайте копию загранпаспорта. Понадобится и копия российского документа. Приложите два фото 4,5 на 3,5 сантиметра.

Понадобится и страховка не менее чем на 30 тысяч евро, но она может быть оформлена и в российской компании. Принесите с собой приглашение от родственников или друзей, либо гостиничную бронь. Подтвердите свой маршрут оплаченными билетами.

Приложите справку с места работы и из банка — на счете должно быть не менее 50 тысяч рублей.

Визовый сбор с путешественника до 12 лет не взимается, для остальных он составляет 90 евро.

Прямых рейсов в Грецию нет, путешественников выручит пересадка в Стамбуле.

Италия

В консульстве этой страны без особых проблем можно получить свой первый Шенген. В визовом центре Альмавива, работающем в Новосибирске по адресу улица Каменская, 78/2 у вас примут заполненную анкету, одно фото 3 на 4 сантиметра. Заграничный паспорт должен действовать еще три месяца, после окончания срока визы.

В визовых центрах смотрят на сумму средств на счетахВ визовых центрах смотрят на сумму средств на счетах
В визовых центрах смотрят на сумму средств на счетах
Фото: 1MI

Понадобится оригинал и копия российского паспорта, справка с места работы и выписка со счета в банке. У страховки должна быть сумма покрытия не менее 30 тысяч евро и действовать она должна во всех странах ЕС.

С 11 июня консульский сбор за визу увеличился до 90 евро для путешественников с 12 лет, и до 45 евро — от 6 до 12 лет.

Прямых рейсов на Апеннины нет, поэтому самый короткий путь — с пересадкой в Турции.

Франция

Французы также достаточно охотно выдают Шенгенские визы гражданам России. Новосибирцам необходимо посетить визовый центр на улице Челюскинцев, 15.

В каждом визовом центре следует ожидать визовый сборВ каждом визовом центре следует ожидать визовый сбор
В каждом визовом центре следует ожидать визовый сбор
Фото: 1MI

Для начала нужно заполнить здесь онлайн-заявку. С собой принесите загранпаспорт, который будет действителен еще три месяца после возвращения из Франции, его ксерокопию и ксерокопию паспорта России. Пригодятся и два фото 4,5 на 3,5 сантиметра.

Приготовьте справку с места работы, бронь авиабилетов и гостиниц. На банковском счете у вас должно быть не менее 65 евро на каждый день пребывания во Франции, и не менее 120 евро, если отель не оплачен. Заранее оплатите страховку с покрытием не менее 30 тысяч евро.

Консульский сбор — бесплатно до 6 лет, 45 евро до 12 лет и 90 евро для остальных.

Сейчас визу выдают довольно быстро — понадобится примерно 20 дней. Но вот путь во Францию осложнен отсутствием прямого авиасообщения, поэтому россияне летят через Стамбул.

Испания

Получить визу на родину Сервантеса и последних чемпионов Европы по футболу обычно затруднений у туристов не вызывает, если только вы не попадете в сбой на сайте визового центра — они там не редки. В Новосибирске визовый цен работает на улице Ленина, 52, но ускоренную визу получить можно лишь в столице.

Также взимается консульский сборТакже взимается консульский сбор
Также взимается консульский сбор
Фото: anextour

Для начала заполните и распечатайте анкету. Приготовьте два фото 3,5 на 4,5 сантиметра, загранпаспорт, его копию и копию российского паспорта. Пригодится и справка о бронировании гостиницы, а также медстраховка на сумму не менее 30 тысяч евро.

У вас попросят показать справку с места работы и из банка, причем на счету должно быть не менее 113 евро на каждый день пребывания в Испании, и не менее 1020 евро на все путешествие.

Учтите, что консульский сбор принимается только наличными рублями: 8814 рубля для взрослых и 4407 рублей для детей от 6 до 12 лет. Взимается также и 1440 рублей сервисного сбора.

Самый оптимальный путь в Испанию — с пересадкой в Турции.

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#Юрий Фомиченко#Новосибирская область#Туризм#Путешествия#КЦ#Виза
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