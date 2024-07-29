Цыгане порезали пассажира новосибирской электрички — резонанс дошел до Бастрыкина

Posted Сегодня, 01:46
Published Сегодня, 01:46
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Updated Сегодня, 01:48
Все случилось в Болотнинском районе. Со слов очевидцев, толпа цыган зашла в вагон электропоезда и набросилась на одного из пассажиров. Они якобы порезали его ножом, перепугав всех в вагоне.
Мужчина истекал кровью, но известно, что за помощью медиков он не обращался. Цыгане вышли на одной из станций, а пострадавший на конечной — в Болотном. Там его ждала скорая помощь, но он прошел мимо.
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин потребовал он новосибирского управления ведомства возбудить дело из-за нападения. Результаты расследования ему представят позже.