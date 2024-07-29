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Цыгане набросились на мужчину

Цыгане порезали пассажира новосибирской электрички — резонанс дошел до Бастрыкина

29 июля 2024, 01:46
Фото: 1MI
Цыгане набросились на мужчину

В нападении цыган на новосибирца в электричке просит разобраться Бастрыкин

В электричке, следовавшей по Новосибирской области, цыгане напали на пассажира, Следком РФ просит возбудить дело, сообщают в центральном ведомстве.

Все случилось в Болотнинском районе. Со слов очевидцев, толпа цыган зашла в вагон электропоезда и набросилась на одного из пассажиров. Они якобы порезали его ножом, перепугав всех в вагоне.

Мужчина истекал кровью, но известно, что за помощью медиков он не обращался. Цыгане вышли на одной из станций, а пострадавший на конечной — в Болотном. Там его ждала скорая помощь, но он прошел мимо.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин потребовал он новосибирского управления ведомства возбудить дело из-за нападения. Результаты расследования ему представят позже.

Бойню с ножами устроили цыгане в новосибирской электричке
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Преступление#Уголовное дело#Цыгане#Нож#Следственный комитет#Электричка#Александр Бастрыкин#Потасовка#Пассажиры#Болотнинский район
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