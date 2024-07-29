atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:55

Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 03:57

Updated Сегодня, 03:57

Мужчина погиб

В салоне — труп: в Новосибирске ищут очевидцев загадочного ДТП с погибшим

29 июля 2024, 03:55
Фото: 1MI
Мужчина погиб

Очевидцев загадочного ДТП с трупом в салоне авто ищут в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска случилось странное ДТП со смертельным исходом, сообщается в соцсетях.

ДТП случилось днем 28 июля. Машина марки Jeep Compass ехала по улице Петухова, в направлении Хилокской. В один момент произошла авария, детали которой неизвестны.

В салоне был погибший мужчина. Его родственники рассказывают, что автомобиль несколько часов стоял на встречной полосе с оторванным колесом.

Сейчас семья погибшего ищет очевидцев случившегося. Полезной будет любая информация, особенно записи с видеорегистратора. В ГАИ аварию еще не прокомментировали.

Видео: АСТ-54
Четыре человека погибли в жутком ДТП на новосибирской трассе
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяная автоледи-ниндзя устроила ДТП в Новосибирске и попыталась запинать очевидцевПять человек разбились в лобовом ДТП на трассе в Новосибирской областиВрезался в 7 машин и сбежал: появились подробности жесткого ДТП в центре Новосибирска
#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП#18+
Подпишитесь
Жара, дожди и грозы: что подготовила погода для новосибирцев в конце июля 2024
Сегодня, 02:22
Директор цирка в Новосибирске попросил Бастрыкина разобраться с коррупцией
Сегодня, 07:32
Мощнейшая магнитная буря обрушится на Новосибирск и сведет с ума метеозависимых
Сегодня, 06:22
Позором назвал Володин церемонию открытия Олимпийских игр 2024 в Париже
Сегодня, 06:21
Еще 45 мигрантов-нелегалов выдворили на родину из Новосибирской области
Сегодня, 05:15
Из-за испытаний сети оставят без горячей воды еще два района Новосибирска
Сегодня, 03:02