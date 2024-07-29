В салоне — труп: в Новосибирске ищут очевидцев загадочного ДТП с погибшим

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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ДТП случилось днем 28 июля. Машина марки Jeep Compass ехала по улице Петухова, в направлении Хилокской. В один момент произошла авария, детали которой неизвестны.
В салоне был погибший мужчина. Его родственники рассказывают, что автомобиль несколько часов стоял на встречной полосе с оторванным колесом.
Сейчас семья погибшего ищет очевидцев случившегося. Полезной будет любая информация, особенно записи с видеорегистратора. В ГАИ аварию еще не прокомментировали.