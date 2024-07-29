Вылеты самолетов задержали в Новосибирске из-за густого тумана

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Время вылета некоторых рейсов изменили в Толмачево. Причиной тому стал туман. Самолеты вылетят, но через несколько часов.
Речь идет о следующих самолетах: в Санкт-Петербург, Нижневартовск, Кемерово, Красноярск, Иркутск. Все они отправятся до пункта назначения, когда погода станет более благополучной для полета.
Ранее в гидрометцентре предупреждали новосибирцев о густом тумане в утреннее время. Причем осадков не предвидится, а облачность будет переменной.