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Самолеты задерживаются

Вылеты самолетов задержали в Новосибирске из-за густого тумана

29 июля 2024, 01:51
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Самолеты задерживаются
Из новосибирского аэропорта не смогли вылететь несколько самолетов, о чем свидетельствуют данные онлайн-табло.

Время вылета некоторых рейсов изменили в Толмачево. Причиной тому стал туман. Самолеты вылетят, но через несколько часов.

Речь идет о следующих самолетах: в Санкт-Петербург, Нижневартовск, Кемерово, Красноярск, Иркутск. Все они отправятся до пункта назначения, когда погода станет более благополучной для полета.

Ранее в гидрометцентре предупреждали новосибирцев о густом тумане в утреннее время. Причем осадков не предвидится, а облачность будет переменной.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Погода#Россия#Самолет#Туман#Задержка#Вылет
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