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Posted Сегодня, 02:22

Published Сегодня, 02:22

Modified Сегодня, 02:24

Updated Сегодня, 02:24

Жарко будет в Новосибирске

Жара, дожди и грозы: что подготовила погода для новосибирцев в конце июля 2024

29 июля 2024, 02:22
Фото: atas.info
Жарко будет в Новосибирске

Жара всю неделю продержится в Новосибирской области

В Новосибирской области всю неделю будет жарко, о чем свидетельствуют данные погодных сервисов.

По данным сайта Meteoinfo, всю неделю температура воздуха будет варьироваться в пределах +27-29. Солнечными днями станут 29 июля, 1, 2 и 4 августа. Переменная облачность с возможными дождями ждет новосибирцев 30, 31 июля и 3 августа.

World-weather сильную жару не обещает. В регионе потеплеет максимально до +26. При этом 4 августа ожидается дождик. Остальные дни будут солнечными, с переменной облачностью.

Сайт Gismeteo прогнозирует жару до +30. В ночное время столбик термометра покажет +18. Дождь с грозой ждите 30, 31 июля. Затем дни станут ясными, а ливень с грозой вернутся уже на следующей неделе с 5 августа.

«Яндекс. Погода» обещает максимальное потепление до +29. Всю неделю будет облачно, но с прояснениями. Жара спадет лишь на следующей неделе.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Ливень#Лето#Жара#Аномальная жара в Новосибирске
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