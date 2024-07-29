Жара, дожди и грозы: что подготовила погода для новосибирцев в конце июля 2024

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
Modified Сегодня, 02:24
Updated Сегодня, 02:24
По данным сайта Meteoinfo, всю неделю температура воздуха будет варьироваться в пределах +27-29. Солнечными днями станут 29 июля, 1, 2 и 4 августа. Переменная облачность с возможными дождями ждет новосибирцев 30, 31 июля и 3 августа.
World-weather сильную жару не обещает. В регионе потеплеет максимально до +26. При этом 4 августа ожидается дождик. Остальные дни будут солнечными, с переменной облачностью.
Сайт Gismeteo прогнозирует жару до +30. В ночное время столбик термометра покажет +18. Дождь с грозой ждите 30, 31 июля. Затем дни станут ясными, а ливень с грозой вернутся уже на следующей неделе с 5 августа.
«Яндекс. Погода» обещает максимальное потепление до +29. Всю неделю будет облачно, но с прояснениями. Жара спадет лишь на следующей неделе.