atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

В Коченево строят котельную и благоустраивают сквер

Благоустройство парка и стройку котельной проверил новосибирский губернатор

30 июля 2024, 05:15
Фото: 1MI
В Коченево строят котельную и благоустраивают сквер
Во время поездки в Коченевский район губернатор Андрей Травников ознакомился с ходом строительства газовой котельной и благоустройством местного парка, сообщает пресс-служба правительства региона.

Котельную возводят для нужд военного городка в поселке Коченево. Строительство началось в апреле 2024 года, сейчас ее готовность оценивается на 80%. Функционировать она начнет в сентябре. Стройка объекта ведется в рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области».

Андрей Травников проконтролировал исполнение поручения по благоустройству парка семейного отдыха «Острова по интересам». Работы проводят в рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды», нацпроекта «Жилье и городская среда».

В парке уже оборудовали пешеходные дорожки, площадки для отдыха, установили освещение и сделали другие работы. Объект готов на 70%, а сдадут его уже в августе.

Новосибирский губернатор поручил скоординировать реализацию федеральных проектов
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирский губернатор поддержал развитие инфраструктуры лагеря «Юнармеец»Обновить парк вагонов новосибирского метрополитена поручил губернаторЧуйский тракт планируют расширить в Новосибирской области
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Благоустройство#Губернатор#Социальная инфраструктура
Подпишитесь
В Барнаул на выходные — что посмотреть в историческом соседе Новосибирска
Сегодня, 00:02
Город яхт — туристы собрались посмотреть на сотни парусников в Новосибирске
Сегодня, 07:12
Мать простила сына за то, что тот держал ее на цепи под Новосибирском
Сегодня, 06:58
Заметили следы: голодные волки атакуют деревню в Новосибирской области
Сегодня, 02:16
Медиума из Новосибирска обвинили в «театральщине» и выгнали с проекта
Сегодня, 01:36
Раскрыты подробности поножовщины цыган в новосибирской электричке
Сегодня, 01:20