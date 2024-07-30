Благоустройство парка и стройку котельной проверил новосибирский губернатор

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Котельную возводят для нужд военного городка в поселке Коченево. Строительство началось в апреле 2024 года, сейчас ее готовность оценивается на 80%. Функционировать она начнет в сентябре. Стройка объекта ведется в рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области».
Андрей Травников проконтролировал исполнение поручения по благоустройству парка семейного отдыха «Острова по интересам». Работы проводят в рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды», нацпроекта «Жилье и городская среда».
В парке уже оборудовали пешеходные дорожки, площадки для отдыха, установили освещение и сделали другие работы. Объект готов на 70%, а сдадут его уже в августе.