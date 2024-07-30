Благоустройство парка и стройку котельной проверил новосибирский губернатор

Котельную возводят для нужд военного городка в поселке Коченево. Строительство началось в апреле 2024 года, сейчас ее готовность оценивается на 80%. Функционировать она начнет в сентябре. Стройка объекта ведется в рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области».