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Published Сегодня, 05:00

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Updated Сегодня, 11:04

Чем опасен кондиционер, если на улице +34

Чем опасен кондиционер, если на улице +34

30 июля 2024, 05:00
Фото: СОГАЗ
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Этим летом в России было установлено целых 38 температурных рекордов! Например, 3 июля в Москве термометр показал 32,7°C, превысив предыдущий рекорд 1917 года на 0,5°C.

Летняя жара может быть невыносимой, и кондиционеры становятся настоящим спасением. Однако, несмотря на их очевидные преимущества, использование кондиционеров в жаркую погоду может иметь свои подводные камни. Вместе с экспертами СОГАЗа разбираемся, чем они могут быть опасны.

Чрезмерное охлаждение помещения в сочетании с жарой на улице создает значительную нагрузку на организм. Это может привести к простуде и обострению хронических заболеваний.

Фильтры кондиционера накапливают пыль, бактерии и грибки. Если не чистить их регулярно, микроорганизмы распространяются по комнате, что может вызвать аллергические реакции и респираторные заболевания.

Кондиционеры часто снижают влажность воздуха в помещении, что может привести к сухости кожи и раздражению слизистых.

Длительное пребывание под прямым потоком холодного воздуха может вызвать мышечные спазмы и боли. Особенно это опасно для людей с остеохондрозом и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Чтобы минимизировать риски, следует соблюдать несколько простых правил:

1. устанавливайте комфортную температуру;

2. регулярно чистите фильтры, проветривайте помещение;

3. используйте увлажнители воздуха;

4. оформите ДМС, чтобы в случае болезни оперативно обратиться к врачу и сэкономить на лечении: https://vk.cc/cyD9V4.

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