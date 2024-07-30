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Published Сегодня, 02:38

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Updated Сегодня, 02:40

Мужчин похитили

Дело банды похитителей из Новосибирска ушло в суд спустя два года

30 июля 2024, 02:38
Фото: 1MI
Мужчин похитили
В Новосибирске закончили расследование банды похитителей новосибирцев, подробности дали в прокуратуре.

На скамье подсудимых — два 21-летних парня. Их обвиняют в похищении человека и разбое. В конце 2022 года они сговорились похитить людей, чтобы получить от них деньги. Они встретили своего знакомого на парковке ТЦ «Плехановский», угрожали ему и заставили договориться о встрече с братом. Затем они заставили мужчину лечь в багажник.

Под разными предлогами брата потерпевшего удалось выманить из ТЦ «МЕГА». Они заставили его лечь в багажник. От своих жертв обвиняемые требовали деньги. Те, в свою очередь, позвонили матери, которая перевела им 20 тысяч рублей. Испуганные потерпевшие сняли сумму и передали своим похитителям. Дальнейшая их судьба неизвестна.

Уголовное дело, практически спустя два года, направлено в суд. Его будут рассматривать по существу.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Похищение
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