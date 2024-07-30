Дело банды похитителей из Новосибирска ушло в суд спустя два года

На скамье подсудимых — два 21-летних парня. Их обвиняют в похищении человека и разбое. В конце 2022 года они сговорились похитить людей, чтобы получить от них деньги. Они встретили своего знакомого на парковке ТЦ «Плехановский», угрожали ему и заставили договориться о встрече с братом. Затем они заставили мужчину лечь в багажник.