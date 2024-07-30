ДТП с мигрантом и детьми в Новосибирской области заинтересовался Бастрыкин

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Инцидент случился вечером 21 июля. Авто на большой скорости сбило мопед, на котором ехали подростки. После этого возникла путаница — водитель стал утверждать, что за рулем был не он, а его знакомая. Женщина подтвердила его слова, причем их внесли в протокол полиции.
Двое 15-летних подростков получили тяжелые увечья. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ. Максимальное наказание — лишение свободы на 2 года.