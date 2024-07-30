atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

ДТП с мигрантом и детьми в Новосибирской области заинтересовался Бастрыкин

ДТП с мигрантом и детьми в Новосибирской области заинтересовался Бастрыкин

30 июля 2024, 13:09
Фото: Соцсети
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в резонансном ДТП, случившимся в Тогучине, где мигрант на «Лексусе» сбил двух подростков на мопеде.

Инцидент случился вечером 21 июля. Авто на большой скорости сбило мопед, на котором ехали подростки. После этого возникла путаница — водитель стал утверждать, что за рулем был не он, а его знакомая. Женщина подтвердила его слова, причем их внесли в протокол полиции.

Двое 15-летних подростков получили тяжелые увечья. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ. Максимальное наказание — лишение свободы на 2 года.

Мигрант — «авторитет» пытается уйти от наказания за ДТП с детьми под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
Престарелую женщину сбил подросток на арендованном самокате в НовосибирскеРазрыв контракта с подрядчиком станции «Спортивная» объяснили в мэрии НовосибирскаУстроившего резню в новосибирском поезде цыгана отправили в СИЗО
#Алёна Рогонова#Новосибирск#ДТП#Путешествия#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
Когда приведут в порядок площадь Калинина в Новосибирске, рассказали в мэрии
Сегодня, 08:52
Скандальная сваха Сябитова поженила визового агента из Новосибирска и незнакомца
Сегодня, 09:26
Город яхт — туристы собрались посмотреть на сотни парусников в Новосибирске
Сегодня, 07:12
Мать простила сына за то, что тот держал ее на цепи под Новосибирском
Сегодня, 06:58
Заметили следы: голодные волки атакуют деревню в Новосибирской области
Сегодня, 02:16
Медиума из Новосибирска обвинили в «театральщине» и выгнали с проекта
Сегодня, 01:36