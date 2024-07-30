Эксперты объяснили, в чем опасность «мясного клея»

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Как уточняет newia.ru, данная добавка была запрещена к использованию в России с 1 января 2020 года, однако производители все равно иногда добавляют ее при производстве колбасных и других изделий.
«Мясной клей» представляет собой фермент семейства трансглутаминаз, который изменяет белковые молекулы и связывает белки в монолитную структуру. Эта добавка способствует сохранению формы таких продуктов, как колбасы и сосиски, а также увеличивает их вес за счет удержания влаги и склеивания белков, что делает их производство более эффективным и экономичным. При этом и некоторые производители молочной продукции также применяют «мясной клей».
Проверка Роскомнадзора показала наличие микробной трансглутаминазы в продукции компаний «Брянский мясокомбинат», «Митэк» и других. В течение шести месяцев 2024 года было зафиксировано уже двадцать восемь нарушений, что превышает их количество за весь прошлый год.
Хотя конкретные данные о вреде трансглутаминазы отсутствуют, эксперты выражают опасения, что она может представлять угрозу для здоровья, особенно для людей с ослабленным иммунитетом.