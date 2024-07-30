Эксперты объяснили, в чем опасность «мясного клея»

«Мясной клей» представляет собой фермент семейства трансглутаминаз, который изменяет белковые молекулы и связывает белки в монолитную структуру. Эта добавка способствует сохранению формы таких продуктов, как колбасы и сосиски, а также увеличивает их вес за счет удержания влаги и склеивания белков, что делает их производство более эффективным и экономичным. При этом и некоторые производители молочной продукции также применяют «мясной клей».