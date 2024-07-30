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Огонь зажгут прямо в резиденции

Фестиваль огней устроит в своей арт-резиденции керамистка из Новосибирска

30 июля 2024, 07:24
Фото: 1MI
Огонь зажгут прямо в резиденции
Новосибирская керамистка Алена Залуцкая объявила о проведении фестиваля огней в своей арт-резиденции «База» в Ташаре.

Художница-керамистка из Новосибирска Алена Залуцкая проведет в своей арт-резиденции «База» в селе Ташара Московского района первый частный фестиваль огней под названием «С нами Босх». Событие, на которое приглашается все желающие, пройдет в ночь на 11 августа в рамках семинара по огневой скульптуре, на который съедутся художники из Санкт-Петербурга, Мурманска, Перми, Москвы, Екатеринбурга, Красноярска и Новокузнецка.

«Обязательное условие присутствия на нашем празднике — белый карнавальный костюм, адаптированный к ночному путешествию сквозь лес к Месту Силы, где мы станем участниками лесной мистерии. Костюм должен дополнять авторский фонарь», — объявила Алена Залуцкая.

Она пообещала вручить обладателю лучшего костюма свое авторское произведение из глины. По информации Atas.Info, в минувшем году Алена Залуцкая устроила в своей арт-резиденции открытый показ создания огневой скульптуры «Белая Невеста», собравший многочисленных зрителей, в том числе и путешественников из других городов.

Ранее мы рассказали об уникальном музыкальном фестивале, который может стать толчком для развития событийного туризма в Новосибирской области.

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#Юрий Фомиченко#Культура#Видео#Туризм#Путешествия#КЦ
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