Фестиваль огней устроит в своей арт-резиденции керамистка из Новосибирска

Художница-керамистка из Новосибирска Алена Залуцкая проведет в своей арт-резиденции «База» в селе Ташара Московского района первый частный фестиваль огней под названием «С нами Босх». Событие, на которое приглашается все желающие, пройдет в ночь на 11 августа в рамках семинара по огневой скульптуре, на который съедутся художники из Санкт-Петербурга, Мурманска, Перми, Москвы, Екатеринбурга, Красноярска и Новокузнецка.