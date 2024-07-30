Фестиваль огней устроит в своей арт-резиденции керамистка из Новосибирска

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Художница-керамистка из Новосибирска Алена Залуцкая проведет в своей арт-резиденции «База» в селе Ташара Московского района первый частный фестиваль огней под названием «С нами Босх». Событие, на которое приглашается все желающие, пройдет в ночь на 11 августа в рамках семинара по огневой скульптуре, на который съедутся художники из Санкт-Петербурга, Мурманска, Перми, Москвы, Екатеринбурга, Красноярска и Новокузнецка.
«Обязательное условие присутствия на нашем празднике — белый карнавальный костюм, адаптированный к ночному путешествию сквозь лес к Месту Силы, где мы станем участниками лесной мистерии. Костюм должен дополнять авторский фонарь», — объявила Алена Залуцкая.
Она пообещала вручить обладателю лучшего костюма свое авторское произведение из глины. По информации Atas.Info, в минувшем году Алена Залуцкая устроила в своей арт-резиденции открытый показ создания огневой скульптуры «Белая Невеста», собравший многочисленных зрителей, в том числе и путешественников из других городов.
Ранее мы рассказали об уникальном музыкальном фестивале, который может стать толчком для развития событийного туризма в Новосибирской области.