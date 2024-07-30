Газоны обустраивают в трех районах Новосибирска — где появится красота

Благоустройство проводится под патронажем МКУ «Горзеленхоз». По словам специалистов учреждения, восстановление газонов — важная часть работы по борьбе с пылью. Зелёные насаждения очищают, увлажняют воздух и стабилизируют температуру в приземном слое, образуют прочный травяной и дерновый покров, способный противостоять механическим повреждениям и бороться с эрозией почвы. При этом газоны не только уменьшают пылеобразующую площадь, но и препятствуют распространению и переносу пыли.