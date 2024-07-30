Газоны обустраивают в трех районах Новосибирска — где появится красота

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
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Updated Сегодня, 10:46
На эти средства будут обустроены газоны, высажены кустарники и крупномерные деревья. На аппаратном совещании руководители районных администраций доложили мэру Максиму Кудрявцеву о ходе выполнения работ.
«Мы приступили к реализации проекта по восстановлению газонов в Новосибирске. В этом году в программу вошли три района города — Советский, Дзержинский и Первомайский, из бюджета города на эти цели было выделено 45 млн рублей. Обращаю внимание, что реализовать проект нужно качественно и в срок, потому что сломанные бордюры и испорченные газоны — это источники пыли. Работу надо системно отстраивать, чтобы наш город выглядел привлекательно. Ждем итогов реализации проекта. В дальнейшем полученный опыт будем применять в других районах города», — отметил мэр Максим Кудрявцев.
В Советском районе для благоустройства определены территории общей площадью 10,9 кв. метров, проведены конкурсные процедуры, определен подрядчик — ООО «Зеленый город». Заключен контракт на 15 млн рублей.
«При выборе территорий, на которых будут выполняться работы, учитывалось наличие бордюрных камней по периметру и проведение ремонтно-восстановительных работ на улично-дорожной сети в 2023–2024 годах. С учетом этих условий были выбраны газоны, расположенные на улицах Инженерной, Демакова, Арбузова, Истринской, Российской, Терешковой, Приморской, Софийской, Печатников — всего девять объектов. Будут выполнены следующие работы: полная выемка грунта и замена его на плодородный, планировка участков, посев семян. Работы начались. Срок выполнения по контракту — 10 октября. Гарантийный срок — 12 месяцев», — доложил мэру глава администрации Советского района Дмитрий Оленников.
В Дзержинском районе пилотный проект по восстановлению газонов реализуется на проспекте Дзержинского и участке ул. Трикотажной. По результатам конкурсных процедур определен подрядчик — ООО «Зеленый гид». С 23 июля организация приступила к работам.
«На проспект Дзержинского мы заходим комплексно: выполняется снос аварийных деревьев, замена грунта, посев газонной травы и высадка новых крупномерных деревьев. На сегодня снесены 45 аварийных деревьев, ведется дробление пней. Срок завершения работ по контракту — 30 сентября. Гарантия на зеленые насаждения — 2 года. Контроль организован на постоянной основе», — сказала и. о. главы администрации Дзержинского района Светлана Глинская.
В Первомайском районе будет обустроен газон на двух участках бульвара улицы Эйхе: от улицы Первомайской до улицы Маяковского (10 тысяч кв. метров) и от улицы Маяковского до улицы Героев Революции (9,5 тысячи кв. метров). Из них почти 4 тыс. кв. метров — это зеленые насаждения.
«В перечне работ — снос и обрезка аварийных деревьев, высадка крупномеров, восстановление газонов. Кроме того, за счет собственных средств МКУ „Первомайское“ обновят тротуар, бордюрный камень, установят малые архитектурные формы. Конкурсные процедуры завершатся 5 августа, после чего приступим к благоустройству. Срок окончания работ — 30 октября», — рассказал глава администрации Первомайского района Вадим Бобырь.
Благоустройство проводится под патронажем МКУ «Горзеленхоз». По словам специалистов учреждения, восстановление газонов — важная часть работы по борьбе с пылью. Зелёные насаждения очищают, увлажняют воздух и стабилизируют температуру в приземном слое, образуют прочный травяной и дерновый покров, способный противостоять механическим повреждениям и бороться с эрозией почвы. При этом газоны не только уменьшают пылеобразующую площадь, но и препятствуют распространению и переносу пыли.