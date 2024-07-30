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Город яхт — туристы собрались посмотреть на сотни парусников в Новосибирске

Город яхт — туристы собрались посмотреть на сотни парусников в Новосибирске

30 июля 2024, 07:12
Фото: министерство спорта Новосибирской области
На Обском море в Новосибирске состоялась Сибирская регата, объединившая чемпионат Сибирского федерального округа и межрегиональные соревнования, следует из сообщения областного министерства спорта.

Под Новосибирском на Обском водохранилище прошла традиционная Сибирская регата. В соревнованиях, объединивших первенство СФО и межрегиональные старты, приняли участие 245 яхтсменов, сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

Многочисленные зрители наблюдали за гонками на 169 яхтах, разбитых на 12 классов. В гости к местным спортсменам приехали гонщики из Иркутской, Омской и Томской областей, а также из Красноярского края.

Красивейшие соревнования не испортила даже переменчивая погода: первый день регаты был полный штиль, следующие два дня дул ветер, а в последний день яхты атаковал шквалистый грозовой ветер.

На Обском море завершилась Сибирская регатаНа Обском море завершилась Сибирская регата
На Обском море завершилась Сибирская регата
Фото: министерство спорта Новосибирской области

Как рассказал главный арбитр регаты Евгений Хромченко из Владивостока, ему весьма понравилась акватория Обского моря. Кроме того судья отметил многочисленность соревнований — некоторые регионы выставили несколько команд. Порадовал его и профессиональный уровень яхтсменов.

По мнению президента Федерации парусного спорта Новосибирской области Владимиар Коваленко, на нынешней регате всех удивило число юных участников. В нынешнем году Новосибирская область получила 20 новых лодок класса «оптимист», рассчитанных для начинающих.

В нынешнем году в Сибирской регате участвовали 169 яхтВ нынешнем году в Сибирской регате участвовали 169 яхт
В нынешнем году в Сибирской регате участвовали 169 яхт
Фото: министерство спорта Новосибирской области
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