Город яхт — туристы собрались посмотреть на сотни парусников в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:14
Под Новосибирском на Обском водохранилище прошла традиционная Сибирская регата. В соревнованиях, объединивших первенство СФО и межрегиональные старты, приняли участие 245 яхтсменов, сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.
Многочисленные зрители наблюдали за гонками на 169 яхтах, разбитых на 12 классов. В гости к местным спортсменам приехали гонщики из Иркутской, Омской и Томской областей, а также из Красноярского края.
Красивейшие соревнования не испортила даже переменчивая погода: первый день регаты был полный штиль, следующие два дня дул ветер, а в последний день яхты атаковал шквалистый грозовой ветер.
Как рассказал главный арбитр регаты Евгений Хромченко из Владивостока, ему весьма понравилась акватория Обского моря. Кроме того судья отметил многочисленность соревнований — некоторые регионы выставили несколько команд. Порадовал его и профессиональный уровень яхтсменов.
По мнению президента Федерации парусного спорта Новосибирской области Владимиар Коваленко, на нынешней регате всех удивило число юных участников. В нынешнем году Новосибирская область получила 20 новых лодок класса «оптимист», рассчитанных для начинающих.