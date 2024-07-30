Гроза и мощный ливень вновь обрушатся на Новосибирскую область

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
По данным «Западно-Сибирского гидрометцентра», 31 июля ожидаются грозы в некоторых районах области, а также небольшие дожди и порывы ветра до 14 м/с. Днем воздух прогреется до +23…+28, а ночью до +14…+19. Аналогичная погода будет и 1 августа.
«Яндекс. Погода» дождей не обещает всю неделю. При этом будет сохраняться жара до +23 днем и +19 ночью.
Gismeteo дожди прогнозирует, но слабые. Они прольют в ночь на 31 июля, а также местами днем и в темное время суток 1 августа. Воздух максимально прогреется до +27…+28.
Сайт World-weather грозу обещает в воскресенье, 4 августа. До этого всю неделю дождя не будет, но сохранится облачность. Температура начнет варьироваться в пределах +24…+28.
Стоит отметить, что МЧС практически ежедневно выпускает предупреждения о жаре и грозах в регионе. Например, прошлым вечером в Новосибирске пролил сильный ливень, а еще днем ранее молния ударила в дом.