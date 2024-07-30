Гроза и мощный ливень вновь обрушатся на Новосибирскую область

По данным «Западно-Сибирского гидрометцентра», 31 июля ожидаются грозы в некоторых районах области, а также небольшие дожди и порывы ветра до 14 м/с. Днем воздух прогреется до +23…+28, а ночью до +14…+19. Аналогичная погода будет и 1 августа.