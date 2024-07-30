Когда приведут в порядок площадь Калинина в Новосибирске, рассказали в мэрии

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
В Новосибирске три раза переносили сроки реконструкции площади имени Калинина. Изначально ее хотели изменить в 2022 году, затем в 2023 году, потом в 2024 году и на этом мэрия не остановилась.
Как сообщили Atas.Info в городской администрации, в этом году реконструкции также ждать не стоит. Работы начнут не раньше 2025 года. Изначально планировалось, что с площади должны были исчезнуть парковки, наружная реклама. Там бы высадили деревья, установили скамейки и интересные арт-объекты.
В рамках комплексного благоустройства мэрии из наиболее затратных работ благоустройства внешнего кольца можно выделить ремонт пешеходной части тротуаров и покрытия проезжей части.
К работам приступят лишь тогда, когда мэрия получит положительное заключение экспертизы проектной документации. Будет это не ранее 2025 года. Только после этого бюрократического вопроса начнутся госзакупки и планирование строительно-монтажных работ.