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Площадь нуждается в реконструкции

Когда приведут в порядок площадь Калинина в Новосибирске, рассказали в мэрии

30 июля 2024, 08:52
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Площадь нуждается в реконструкции
В Заельцовском районе Новосибирска так и не приступят к реконструкции площади Калинина в текущем году, о чем сообщил департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии редакции Atas.info.

В Новосибирске три раза переносили сроки реконструкции площади имени Калинина. Изначально ее хотели изменить в 2022 году, затем в 2023 году, потом в 2024 году и на этом мэрия не остановилась.

Как сообщили Atas.Info в городской администрации, в этом году реконструкции также ждать не стоит. Работы начнут не раньше 2025 года. Изначально планировалось, что с площади должны были исчезнуть парковки, наружная реклама. Там бы высадили деревья, установили скамейки и интересные арт-объекты.

В рамках комплексного благоустройства мэрии из наиболее затратных работ благоустройства внешнего кольца можно выделить ремонт пешеходной части тротуаров и покрытия проезжей части.

К работам приступят лишь тогда, когда мэрия получит положительное заключение экспертизы проектной документации. Будет это не ранее 2025 года. Только после этого бюрократического вопроса начнутся госзакупки и планирование строительно-монтажных работ.

Так выглядят пешеходные тротуарыТак выглядят пешеходные тротуары
Так выглядят пешеходные тротуары
Фото: atas.info
Реконструкцию площади Калинина снова перенесла мэрия Новосибирска — причина
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мэрия#Реконструкция#Сроки#Площадь Калинина
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