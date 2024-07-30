Когда приведут в порядок площадь Калинина в Новосибирске, рассказали в мэрии

Как сообщили Atas.Info в городской администрации, в этом году реконструкции также ждать не стоит. Работы начнут не раньше 2025 года. Изначально планировалось, что с площади должны были исчезнуть парковки, наружная реклама. Там бы высадили деревья, установили скамейки и интересные арт-объекты.