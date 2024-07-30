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Литературный туризм начали развивать в Новосибирской области

Литературный туризм начали развивать в Новосибирской области

30 июля 2024, 04:56
Фото: 1MI
Новый туристический маршрут начнет действовать в Новосибирской области. Он будет основан на сюжете книги известного тогучинского писателя Михаила Черненка. Вскоре в регионе появятся и другие литературные маршруты.

В Новосибирской области осенью начнет работать туристический маршрут, созданный по мотивам книги известного писате ля из Тогучина Михаила Черненка. Маршрут будет создан по мотивам его остросюжетного детектива «Кухтеринские бриллианты», рассказали в центре поддержки сельских инициатив «Живая земля».

Писатель Михаил ЧерненокПисатель Михаил Черненок
Писатель Михаил Черненок
Фото: Тогучинская ЦБС

Всему миру известны книги новосибирских авторов, действие которых происходит в Новосибирской области — например, «Вечный зов» Анатолия Иванова или «Светозары» Петра Дедова. Сотрудникам центра пришла идея разработать маршруты для туристов, опираясь на сюжетную канву сибирских книг.

Первый маршрут пройдет по территории Тогучинского района — писатель Михаил Черненок упоминает на своих страницах множество реальных топонимов: сел, деревень и даже дачных станций. Экскурсия по мотивам детектива про поиск сокровищ царских времен предполагает активное участие самих туристов, которым необходимо будет распутать преступление и отыскать клад с помощью металлодетектора.

Подобные маршруты будут созданы в Мошковском Сузунском и Купинском районах, а также в окрестностях Салаирского кряжа. Этот проект центра «Живая земля» получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

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#Юрий Фомиченко#Новосибирская область#Туризм#Путешествия#КЦ
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