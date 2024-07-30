Литературный туризм начали развивать в Новосибирской области

Первый маршрут пройдет по территории Тогучинского района — писатель Михаил Черненок упоминает на своих страницах множество реальных топонимов: сел, деревень и даже дачных станций. Экскурсия по мотивам детектива про поиск сокровищ царских времен предполагает активное участие самих туристов, которым необходимо будет распутать преступление и отыскать клад с помощью металлодетектора.