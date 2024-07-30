Мигрант — «авторитет» пытается уйти от наказния за ДТП с детьми под Новосибирском

На место приехали сотрудники ГАИ, собрались толпы очевидцев и началась полная неразбериха. В деталях ДТП разбирались не один час. Как сообщает источник-очевидец Atas.info, водитель был в неадекватном состоянии и хотел уехать с места аварии. Он вел себя агрессивно как к пострадавшим, так и к очевидцам, заявляя, что он «авторитет». Автомобилист весьма известен в Тогучине. Он из успешной семьи, которая держит местную шашлычную, катается на дорогой машине, часто нарушая ПДД, отдыхает в увеселительных заведениях, имеет спрос у молодых девушек.