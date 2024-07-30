Мигрант — «авторитет» пытается уйти от наказния за ДТП с детьми под Новосибирском

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
«Авторитет» из Тогучина (именно так он сам себя называет) сбил школьников на мопеде — он несся с огромной скоростью, нарушая правила дорожного движения. Все произошло 21 июля в вечернее время. На мотоцикле ехали двое подростков 15 и 14 лет. Их снес водитель на «Лексусе». Удар был такой силы, что дети разлетелись в разные стороны, а у автомобиля оторвался бампер.
На место приехали сотрудники ГАИ, собрались толпы очевидцев и началась полная неразбериха. В деталях ДТП разбирались не один час. Как сообщает источник-очевидец Atas.info, водитель был в неадекватном состоянии и хотел уехать с места аварии. Он вел себя агрессивно как к пострадавшим, так и к очевидцам, заявляя, что он «авторитет». Автомобилист весьма известен в Тогучине. Он из успешной семьи, которая держит местную шашлычную, катается на дорогой машине, часто нарушая ПДД, отдыхает в увеселительных заведениях, имеет спрос у молодых девушек.
Местные жители утверждают, что это не единственная его авария, где он был виновником. Однако историю замалчивают, как и любую информацию о новом ДТП. Из соцсетей удаляют любые кадры, чистят информацию, да и сам агрессивный водитель «кидался» на местных жителей, которые пытались его запечатлеть.
Интереснее всего было, когда на помощь к своему знакомому приехали цыгане и другие представители наций. Они защищали его, пытались вмешаться в процесс оформления аварии. Также на место пришла девушка, которая хотела взять всю вину на себя: мол за рулем сидела она, хотя очевидцы видели обратное и утверждают, что она приехала «по звонку» нарушителя.
Известно, что сотрудники ДПС оформили ДТП, но указали, что за рулем находилась та самая девушка. В настоящий момент «авторитет» продолжает кататься по городу на большой скорости, причем с оторванным бампером. Как именно ему удалось урегулировать вопрос, наш источник не сообщает.
Что касается состояния подростков, то нам известно следующее: дети получили различные травмы, но обошлось без серьезных, возможно губительных последствий. У одного мальчика сильно повреждена нога, была разорвана губа, его доставили из тогучинской больницы в Новосибирск на вертолете. Источник Atas.info сообщает, что пострадавшему сделали операции, он спокойно разговаривает по телефону со своими друзьями. Его друг-пассажир тоже получил раны.
В настоящий момент расследование запутанной аварии взяли на себя представители Следкома.