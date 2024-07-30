Модульбанк совершенствует сервис по управлению магазинами на маркетплейсах

Одним из удобных способов управления финансами организации считается интернет-банкинг. В России его начали внедрять еще в конце 1990-х годов. Сегодня аудитория онлайн-банкинга достигает почти 70 миллионов пользователей. Многие крупные банки России занимаются развитием сервисов для поддержки бизнесменов, которые работают на маркетплейсах. Среди них — Сбербанк, Альфа-Банк и Т-Банк. Все эти банки предлагают разные инструменты для аналитики продаж, управления финансами и интеграции с платформами маркетплейсов.