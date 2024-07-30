Модульбанк совершенствует сервис по управлению магазинами на маркетплейсах

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:29
Маркетплейсы отличаются удобством, широтой ассортимента, возможностью масштабировать бизнес и экономить время. Именно эти факторы позволяют завоевывать таким площадкам новые рынки. Эксперты отмечают, что это происходит в основном за счет перераспределения потребительского спроса, пишет newsnn.ru.
Russian Field и Школа коммуникаций ВШЭ провели совместное исследование и пришли к выводу, что 94% предпринимателей в России выбирают маркетплейсы в качестве наиболее удобного варианта для бизнес-старта. Кроме этого, более 50% опрошенных не допускают того, что при каких-либо обстоятельствах могут уйти с таких площадок.
Российские банки видят перспективы этого рынка, поэтому предлагают различные услуги для предпринимателей, которые ведут бизнес на маркетплейсах. Например, кредитование, эквайринг, страховые и инкассационные услуги.
Одним из удобных способов управления финансами организации считается интернет-банкинг. В России его начали внедрять еще в конце 1990-х годов. Сегодня аудитория онлайн-банкинга достигает почти 70 миллионов пользователей. Многие крупные банки России занимаются развитием сервисов для поддержки бизнесменов, которые работают на маркетплейсах. Среди них — Сбербанк, Альфа-Банк и Т-Банк. Все эти банки предлагают разные инструменты для аналитики продаж, управления финансами и интеграции с платформами маркетплейсов.
Недавно Модульбанк запустил единый кабинет для управления магазинами на маркетплейсах. Сервис предусматривает возможность работы в режиме одного окна на таких крупных российских площадках, как Ozon и Wildberries. Функционал сервиса включает в себя анализ финансовых показателей, возможность отслеживания заказов и остатка товаров на складах, а также создания и редактирования карточек товаров. Кроме этого, разработчики внедрили функции ответа покупателям и возврата товаров.
Как отметила член правления Модульбанка, лидер направления «Маркетплейсы» Светлана Годлина, теперь пользователи смогут воспользоваться статистикой и нужными инструментами через личный кабинет банка.
Напомним: в 2023 году Модульбанк запустил Маркет Карту, с помощью которой предприниматели могут работать с торговой выручкой с маркетплейсов.
Тем временем Минпромторг России занимается подготовкой новой версии законопроекта, посвященного работе маркетплейсов в России. Согласно документу, такие площадки должны будут более тщательно проверять продавцов на предмет качества их товаров.