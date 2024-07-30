Парочка занялась публичным сексом на глазах у прохожих в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:56
Published Сегодня, 01:56
Modified Сегодня, 01:58
Updated Сегодня, 01:58
Любвеобильных новосибирцев заметили в сквере на улице Петухова. Пара занималась любовью в траве — мимо ездили машины и ходили прохожие. Один из таких наблюдателей заснял влюбленных на видео, которое распространилось в соцсетях.
Горожане были шокированы увиденным. Они оставили сотни комментариев под постом. Одни отнеслись к ситуации с юмором, а другие (а это большая часть), раскритиковали парочку.
Сибиряки осудили мужчину и женщину за такое развратное поведение, ведь свидетелями их интима могли стать дети:
«Как собаки»;
«А зачем стоять и снимать? безумно интересно что ли?»;
«Мозгов как у одноклеточных»;
«Когда сокровенное, стало общественным. Жесть».