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Пара занималась сексом на улице

Парочка занялась публичным сексом на глазах у прохожих в Новосибирске

30 июля 2024, 01:56
Фото: 1MI
Пара занималась сексом на улице
Новосибирцы стали свидетелями плотских утех молодой пары, о чем сообщается в соцсетях.

Любвеобильных новосибирцев заметили в сквере на улице Петухова. Пара занималась любовью в траве — мимо ездили машины и ходили прохожие. Один из таких наблюдателей заснял влюбленных на видео, которое распространилось в соцсетях.

Горожане были шокированы увиденным. Они оставили сотни комментариев под постом. Одни отнеслись к ситуации с юмором, а другие (а это большая часть), раскритиковали парочку.

Сибиряки осудили мужчину и женщину за такое развратное поведение, ведь свидетелями их интима могли стать дети:

«Как собаки»;
«А зачем стоять и снимать? безумно интересно что ли?»;
«Мозгов как у одноклеточных»;
«Когда сокровенное, стало общественным. Жесть».
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Секс#Сквер#18+
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