Последние 3 года новосибирцы массово отказываются от отдыха за границей

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Чуть менее трети жителей Новосибирской области за всю свою жизнь никогда не ездили путешествовать либо по служебной надобности в другую страну. Среди жителей России таких набралась четверть, следует из итогов опроса, проведенного группой «Ренессанс страхование».
Подавляющее большинство россиян, 81%, заявили, что положенные им в 2024 году отпускные дни намерены провести в России. Более половины участников опроса посетовали, что не могут позволить себе дорогие билеты на самолет, проживание в гостинице и другие расходы, обычно сопутствующие туристическому путешествию. Это главная причина остаться дома.
В то же время каждый седьмой опрошенный заявил об отсутствии желания съездить в зарубежную страну. У 8% попросту нет загранпаспорта, а 6% останавливает плохое владение чужим языком.
В общероссийском рейтинге по количеству жителей, ни разу не выезжавших за границу, лидирует Челябинская область (31%), на втором месте — Тюменская область (30%), Новосибирская область с 29% делит третье место с нижегородцами. В пятерку регионов-домоседов также вошла Омская и Свердловская области.