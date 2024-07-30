Последние 3 года новосибирцы массово отказываются от отдыха за границей

Подавляющее большинство россиян, 81%, заявили, что положенные им в 2024 году отпускные дни намерены провести в России. Более половины участников опроса посетовали, что не могут позволить себе дорогие билеты на самолет, проживание в гостинице и другие расходы, обычно сопутствующие туристическому путешествию. Это главная причина остаться дома.