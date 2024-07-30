Приставы не могут продать Land Rover, который убил самокатчика в Новосибирске

По словам матери погибшего, Юлии Калининой, изначально машину оценили в 460 тысяч рублей, но при этом допустили ошибку в документах, неверно указав VIN. Автомобиль направили на переоценку. При этом техника всё это время стояла под открытым небом, что может негативно сказаться на ее состоянии и, как правило, стоимости.