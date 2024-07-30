Приставы не могут продать Land Rover, который убил самокатчика в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
21-летний Кирилла Калинин умер в больнице. Женщина пыталась избежать правосудия, даже заявила о своей беременности. За нарушение ПДД, повлекшем смерть по неосторожности, суд назначил 26-летней Уржумовой два года нахождения в колонии-поселении.
Также суд постановил выплатить матери погибшего 1 млн в счет компенсации морального вреда, но выплачена лишь небольшая часть. Судебные приставы всё никак не могут продать автомобиль виновницы ДТП, пишет «Прецедент».
По словам матери погибшего, Юлии Калининой, изначально машину оценили в 460 тысяч рублей, но при этом допустили ошибку в документах, неверно указав VIN. Автомобиль направили на переоценку. При этом техника всё это время стояла под открытым небом, что может негативно сказаться на ее состоянии и, как правило, стоимости.
Виктория Уржумова выйдет на свободу уже в августе 2024 года. Из-за многочисленных нарушений режима осужденную перевели из колонии-поселения в колонию общего режима. Также свою роль сыграло то, что Уржумова не демонстрировала признаки исправления. В итоге в более жестких условиях она пробудет до конца своего срока.