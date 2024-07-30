Раскрыты подробности поножовщины цыган в новосибирской электричке

Спустя несколько дней стали известны все детали нападения цыган в новосибирской электричке. Ранее по соцсетям и СМИ распространялась информация, что в вагон электропоезда зашли десятки цыган и порезали одного из пассажиров. Мужчина за медицинской помощью обращаться не стал, но люди видели, как он истекал кровью.