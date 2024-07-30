Раскрыты подробности поножовщины цыган в новосибирской электричке

Posted Сегодня, 01:20
Published Сегодня, 01:20
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Updated Сегодня, 01:22
Спустя несколько дней стали известны все детали нападения цыган в новосибирской электричке. Ранее по соцсетям и СМИ распространялась информация, что в вагон электропоезда зашли десятки цыган и порезали одного из пассажиров. Мужчина за медицинской помощью обращаться не стал, но люди видели, как он истекал кровью.
На деле же оказалось, что в поезде 25 июля, который следовал до станции Болотное, возник конфликт между двумя цыганами. У них была личная неприязнь. Во время ссоры один ударил другого ножом. Пострадавший получил рану.
Теперь злоумышленника обвинили в покушении на убийство. Он задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Ранее дело попросил возбудить глава СКР Александр Бастрыкин.