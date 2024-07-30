Разрыв контракта с подрядчиком станции «Спортивная» объяснили в мэрии Новосибирска

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
По словам главы Дептранса Иосифа Кодалаева, инициатором выступила компания, выполняющая функции заказчика МП «МетроМиР». О намерении расторгнуть контракт с подрядной организацией «Спецтрансстрой» руководство объявило еще на прошедшей неделе.
Главной причиной стало грубое отступление от оговоренных сроков. Объект должны были сдать еще год назад.
В Дептрансе заявили, что в первое время причины носили объективный характер. Среди них — замена оборудования на фоне санкций. Однако решающим фактором стала низкая платежеспособность подрядчика, которая помещала выполнить возложенные на нее обязательства.
После расторжения контракта 6 августа власти начнут искать нового исполнителя.