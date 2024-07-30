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Published Сегодня, 12:18

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Updated Сегодня, 12:20

Разрыв контракта с подрядчиком станции «Спортивная» объяснили в мэрии Новосибирска

Разрыв контракта с подрядчиком станции «Спортивная» объяснили в мэрии Новосибирска

30 июля 2024, 12:18
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Мэрия Новосибирска разорвала контракт на строительство станции метрополитена «Спортивная», позже был опубликован официальный комментарий, почему принято такое решение.

По словам главы Дептранса Иосифа Кодалаева, инициатором выступила компания, выполняющая функции заказчика МП «МетроМиР». О намерении расторгнуть контракт с подрядной организацией «Спецтрансстрой» руководство объявило еще на прошедшей неделе.

Главной причиной стало грубое отступление от оговоренных сроков. Объект должны были сдать еще год назад.

В Дептрансе заявили, что в первое время причины носили объективный характер. Среди них — замена оборудования на фоне санкций. Однако решающим фактором стала низкая платежеспособность подрядчика, которая помещала выполнить возложенные на нее обязательства.

После расторжения контракта 6 августа власти начнут искать нового исполнителя.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Станция "Спортивная"
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