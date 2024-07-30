С бывших зеков добились 1,4 млн за нападение на новосибирского таксиста спустя 17 лет

Их тюремные сроки уже закончились, но денег они так и не заплатили. Приставы собрали бывших подельников в кабинете и провели с ними беседу о последствиях и возможных сроках.



Тогда мужчины, которые уже испытали «все прелести» колонии, не стали избегать выплаты долга. Они оплатили сумму через несколько дней.