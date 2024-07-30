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Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

Мужчины напали на таксиста

С бывших зеков добились 1,4 млн за нападение на новосибирского таксиста спустя 17 лет

30 июля 2024, 03:25
Фото: Изображение Midjourney
Мужчины напали на таксиста

С бывших зеков взыскали 1,4 млн за нападение на новосибирского таксиста

Более миллиона рублей компенсации выплатили бывшие зеки за нападение на новосибирского таксиста, сообщили судебные приставы.

Разбойное нападение было совершено еще 17 лет назад — в 2007 году. Тогда трое новосибирцев напали на таксиста. Детали криминальной хроники не разглашаются. За это преступление злоумышленники сели в колонию на разные сроки: от 10 до 15 лет. Кроме того, их обязали выплачивать ущерб.

Их тюремные сроки уже закончились, но денег они так и не заплатили. Приставы собрали бывших подельников в кабинете и провели с ними беседу о последствиях и возможных сроках.

Тогда мужчины, которые уже испытали «все прелести» колонии, не стали избегать выплаты долга. Они оплатили сумму через несколько дней.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Долг#Приставы#Компенсация
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