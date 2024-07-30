С бывших зеков добились 1,4 млн за нападение на новосибирского таксиста спустя 17 лет

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Разбойное нападение было совершено еще 17 лет назад — в 2007 году. Тогда трое новосибирцев напали на таксиста. Детали криминальной хроники не разглашаются. За это преступление злоумышленники сели в колонию на разные сроки: от 10 до 15 лет. Кроме того, их обязали выплачивать ущерб.
Их тюремные сроки уже закончились, но денег они так и не заплатили. Приставы собрали бывших подельников в кабинете и провели с ними беседу о последствиях и возможных сроках.
Тогда мужчины, которые уже испытали «все прелести» колонии, не стали избегать выплаты долга. Они оплатили сумму через несколько дней.