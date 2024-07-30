Школьник из Тульской области перевел мошенникам полмиллиона рублей с телефона матери

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
28 июля суммы в полмиллиона рублей лишилась 36-летняя жительница Новомосковска, пишет tsn24.ru. Женщина оставила без присмотра смартфон. В это время ее девятилетний сын на одной из интернет-платформ играл в онлайн-игру. В процессе игры на экране компьютера появилась ссылка на Telegram-канал. Ребенок перешел по ней и начал общаться с неизвестным, который предложил создать код для получения виртуальной игровой валюты.
Мальчику дали указание взять телефон родителей, сфотографировать приложения банков на экране. За обещанные мошенниками 50 000 рублей ребенок, зная коды доступа, осуществил переводы средств. Со счетов матери списали полмиллиона рублей.
По статье «Мошенничество» возбуждено уголовное дело.