atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Школьник из Тульской области перевел мошенникам полмиллиона рублей с телефона матери

30 июля 2024, 13:55
За прошедшую неделю жертвами интернет-мошенников стали 14 жителей Тульской области, которые обогатили преступников на 19 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

28 июля суммы в полмиллиона рублей лишилась 36-летняя жительница Новомосковска, пишет tsn24.ru. Женщина оставила без присмотра смартфон. В это время ее девятилетний сын на одной из интернет-платформ играл в онлайн-игру. В процессе игры на экране компьютера появилась ссылка на Telegram-канал. Ребенок перешел по ней и начал общаться с неизвестным, который предложил создать код для получения виртуальной игровой валюты.

Мальчику дали указание взять телефон родителей, сфотографировать приложения банков на экране. За обещанные мошенниками 50 000 рублей ребенок, зная коды доступа, осуществил переводы средств. Со счетов матери списали полмиллиона рублей.

По статье «Мошенничество» возбуждено уголовное дело.

Подпишитесь
Когда приведут в порядок площадь Калинина в Новосибирске, рассказали в мэрии
Сегодня, 08:52
Скандальная сваха Сябитова поженила визового агента из Новосибирска и незнакомца
Сегодня, 09:26
Город яхт — туристы собрались посмотреть на сотни парусников в Новосибирске
Сегодня, 07:12
Мать простила сына за то, что тот держал ее на цепи под Новосибирском
Сегодня, 06:58
Заметили следы: голодные волки атакуют деревню в Новосибирской области
Сегодня, 02:16
Медиума из Новосибирска обвинили в «театральщине» и выгнали с проекта
Сегодня, 01:36