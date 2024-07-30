Школьник из Тульской области перевел мошенникам полмиллиона рублей с телефона матери

28 июля суммы в полмиллиона рублей лишилась 36-летняя жительница Новомосковска, пишет tsn24.ru. Женщина оставила без присмотра смартфон. В это время ее девятилетний сын на одной из интернет-платформ играл в онлайн-игру. В процессе игры на экране компьютера появилась ссылка на Telegram-канал. Ребенок перешел по ней и начал общаться с неизвестным, который предложил создать код для получения виртуальной игровой валюты.