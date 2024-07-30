В Новосибирской области власть помогает обновленным сельхозпредприятиям

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
Сельхозпроизводители Новосибирской области продолжают обеспечивать продовольственную безопасность региона. Для этого оказывается всесторонняя помощь профильным предприятиям. Сейчас реализуется проект реконструкции компании «Птицефабрика Чикская», сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Напомним, что 19 июля проект был рассмотрен и одобрен на заседании Совета по инвестициям при Губернаторе. Сегодня Андрей Травников провёл выездное совещание на площадке птицефабрики и обсудил с инвестором ход строительных работ на объекте.
«Сегодня мы убедились, что это не какие-то планы и ожидания, а уже воплощающийся в „железо“ и в конкретные экономические, производственные показатели проект. Птицефабрика получает второе рождение: новые корпуса, новое оборудование. Что очень приятно, оно полностью российское. От болтика до компьютера все сделано в России», — отметил Андрей Травников.
Реконструкция будет проходить поэтапно. Период реконструкции — 2023–2030 гг. Годовые объёмы продукции сохраняются на уровне: 300-320 млн шт. яиц, около 1000 тонн мяса птицы, до 100 тонн яичного порошка. До конца 2024 года будут введены ещё три корпуса и завершена реконструкция одного. Инвестиционная стоимость проекта — 2,352 млрд рублей. При его реализации будет создано 91 рабочее место.
Отметим, что сейчас на территории Новосибирской области производством мяса птицы и яйца занимаются семь предприятий. Самообеспеченность региона пищевым яйцом в 2023 году достигла 126,4 процента. В целом Новосибирская область — профицитный регион по производству птицеводческой продукции: излишки яйца и мяса птицы поставляются в другие субъекты Российской Федерации и соседние страны.
Сельскохозяйственные предприятия по разведению птицы получают поддержку в рамках областной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».