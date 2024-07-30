В Новосибирской области власть помогает обновленным сельхозпредприятиям

Реконструкция будет проходить поэтапно. Период реконструкции — 2023–2030 гг. Годовые объёмы продукции сохраняются на уровне: 300-320 млн шт. яиц, около 1000 тонн мяса птицы, до 100 тонн яичного порошка. До конца 2024 года будут введены ещё три корпуса и завершена реконструкция одного. Инвестиционная стоимость проекта — 2,352 млрд рублей. При его реализации будет создано 91 рабочее место.