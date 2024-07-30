В СИЗО до октября оставили экс-главу департамента инвестиций Новосибирска Витухина

Витухина задержали в июне, незадолго до этого он покинул пост. Свое решение объяснил желанием уйти вместе со старой командой под руководством Анатолия Локтя. Преемником Виталия Витухина стал Александр Морозов, приказ о его назначении мэр подписал в июне.