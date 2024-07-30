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В СИЗО до октября оставили экс-главу департамента инвестиций Новосибирска Витухина

В СИЗО до октября оставили экс-главу департамента инвестиций Новосибирска Витухина

30 июля 2024, 10:11
Фото: Новосибирский областной суд
30 июля Дзержинский суд продлил содержание под стражей бывшему начальнику департамента инвестиций, потребительского рынка мэрии Новосибирска, рассказали в Новосибирском областном суде.

Виталий Витухин пробудет в следственном изоляторе до 2 октября 2024 года, следует из судебного решения.

Витухина обвиняют в превышении должностных полномочий и причинении крупного ущерба. По версии следствия, на посту главы департамента инвестиций он передал третьим лицам имущество и земли Заельцовского кладбища. Суммарный ущерб от действий экс-начальника департамента превысил 53 млн.

Ранее сторона экс-чиновника подавала ходатайство с целью смягчить меру пресечения, заменив ее домашним арестом.

В Новосибирске оценили ущерб по делу главы департамента потребительского рынка
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Витухина задержали в июне, незадолго до этого он покинул пост. Свое решение объяснил желанием уйти вместе со старой командой под руководством Анатолия Локтя. Преемником Виталия Витухина стал Александр Морозов, приказ о его назначении мэр подписал в июне.

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