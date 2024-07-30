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Published Сегодня, 04:37

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Подозреваемый пробудет в СИЗО

В СИЗО за взятки оставили главу Корпорации развития Новосибирской области

30 июля 2024, 04:37
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Подозреваемый пробудет в СИЗО
Руководитель АО «Корпорация развития региона» останется в СИЗО до осени 2024 года, сообщили в судебном департаменте.

Следствие считает, что Александр Зырянов мог получить крупную взятку. В деле фигурирует размер в 9,5 млн рублей. За эти деньги он якобы способствовал заключению контрактов с определенной фирмой.

Предполагается, что директор нарушал закон вместе со своим подельником — Александром Гомановым. Кроме того, силовики задержали и самих взяткодателей. Свою вину Зырянов отрицает и считает, что его подставили.

Ранее его заключили под стражу до 2 августа. Теперь суд продлил ему арест до 10 октября. Это решение еще можно обжаловать. Ранее адвокаты добивались, чтобы Зырянова отправили под домашний арест, так как на его попечении пожилая мать, нуждающаяся в его помощи.

Второе дело о взятке возбудили в отношении главы новосибирской Корпорации развития
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Сизо#Взятка#Мера пресечения
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