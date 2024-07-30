В СИЗО за взятки оставили главу Корпорации развития Новосибирской области

Ранее его заключили под стражу до 2 августа. Теперь суд продлил ему арест до 10 октября. Это решение еще можно обжаловать. Ранее адвокаты добивались, чтобы Зырянова отправили под домашний арест, так как на его попечении пожилая мать, нуждающаяся в его помощи.