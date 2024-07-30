В СИЗО за взятки оставили главу Корпорации развития Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Следствие считает, что Александр Зырянов мог получить крупную взятку. В деле фигурирует размер в 9,5 млн рублей. За эти деньги он якобы способствовал заключению контрактов с определенной фирмой.
Предполагается, что директор нарушал закон вместе со своим подельником — Александром Гомановым. Кроме того, силовики задержали и самих взяткодателей. Свою вину Зырянов отрицает и считает, что его подставили.
Ранее его заключили под стражу до 2 августа. Теперь суд продлил ему арест до 10 октября. Это решение еще можно обжаловать. Ранее адвокаты добивались, чтобы Зырянова отправили под домашний арест, так как на его попечении пожилая мать, нуждающаяся в его помощи.