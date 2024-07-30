Юрий Бардаш стал ведущим в документальном проекте «История ЛНР»

Б: Я уехал с Донбасса в 19 лет не патриотом своей родины, а человеком, желающим того, что хотела вся молодежь Украины того времени — успеха. Все хотели реализовать себя, а особенно в сфере шоу бизнеса. В 22 года я создал балет в Украине, который давал 60 концертов в месяц! В 24 года я создаю группу Quest Pistols. Она из балета выросла. Через год я поехал в Россию и сделал этот проект популярным там. И после этого на меня обрушились деньги. Я зарабатывал по 20, 30, 50 тысяч долларов в месяц. Просто представьте себе мое детство и человека, на которого ежемесячно обрушиваются такие деньги. А параллельно шла оранжевая революция. Думали ли я тогда вообще о политике? Да нет конечно! Ты живешь жизнью шоу-бизнеса и зарабатываешь деньги. Да, все больше шло давление на русский язык, но нам всем было на это наплевать. Мы даже туда не смотрели.