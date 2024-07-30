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Замедление YouTube в России: к чему нужно быть готовым, когда это случится

Замедление YouTube в России: к чему нужно быть готовым, когда это случится

30 июля 2024, 10:56
Российские власти планируют замедлить работу YouTube, самой популярной видеоплатформы в стране. Это вызвано политикой Google и может привести к снижению скорости загрузки видео, что скажется на пользователях.

Что значит замедление YouTube для пользователей?

По словам главы ИТ-комитета Госдумы Александра Хинштейна, замедление начнется в два этапа: сначала в конце июля, когда скорость загрузки на компьютерах упадет на 40%, а затем в начале августа — на 70%. Пока ограничения затронут только десктоп-версию YouTube, пользователи мобильных приложений не пострадают. Однако неясно, как это скажется на смарт-ТВ, пишут «Новые известия».

Причины и последствия замедления YouTube

Основной причиной замедления являются политические решения. Российские власти обвиняют Google в нарушении законодательства РФ и блокировке российских СМИ, артистов и блогеров. В то же время, возможное замедление также может быть связано с физическим устареванием оборудования.

Как узнать, что замедление YouTube началось?

Видео на YouTube начнут загружаться медленнее, и качество их воспроизведения снизится. Пользователи могут столкнуться с подвисанием контента и необходимостью загружать видео частями.

Можно ли обойти ограничения?

Эксперты считают, что способы обхода ограничений появятся, но их реализация будет сложной. В некоторых странах, таких как Китай, пользователи все же могут получить доступ к YouTube, несмотря на блокировки.

Замедление YouTube — это мера, направленная на уменьшение популярности сервиса среди российских пользователей и переключение их на другие платформы, более лояльные к российскому контенту. Важно следить за развитием ситуации и быть готовыми к возможным изменениям в доступе к видеоплатформе.

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Где уже заблокирован YouTube

По состоянию на 2024 год, YouTube может быть заблокирован или ограничен в некоторых странах по различным причинам, включая политическую цензуру, контроль над контентом и нарушение национальных законов. Вот несколько примеров таких стран:

  • Китай: YouTube заблокирован с 2009 года, и доступ к платформе ограничен в рамках политики контроля над интернетом, известной как «Великий китайский файрвол».
  • Северная Корея: Доступ к интернету в целом строго ограничен, и YouTube, как и многие другие международные сайты, недоступен для большинства граждан.
  • Иран: YouTube периодически блокируется в связи с политической цензурой и контролем над интернет-контентом.
  • Туркменистан: В этой стране доступ к YouTube также заблокирован, как и к многим другим зарубежным сайтам, в рамках строгого контроля над информацией.
  • Сирия: YouTube был временно заблокирован в различные периоды, особенно во время политических кризисов и военных конфликтов.
  • Эритрея: Доступ к интернету в целом ограничен, и YouTube, как и другие популярные сайты, недоступен для большинства населения.

Иногда блокировки могут быть временными и связаны с определенными событиями, такими как выборы или политические протесты. В некоторых странах ограничения могут быть частичными, затрагивая только определенные регионы или временные периоды.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#YouTube
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