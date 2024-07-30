Замедление YouTube в России: к чему нужно быть готовым, когда это случится

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
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Updated Сегодня, 11:00
По словам главы ИТ-комитета Госдумы Александра Хинштейна, замедление начнется в два этапа: сначала в конце июля, когда скорость загрузки на компьютерах упадет на 40%, а затем в начале августа — на 70%. Пока ограничения затронут только десктоп-версию YouTube, пользователи мобильных приложений не пострадают. Однако неясно, как это скажется на смарт-ТВ, пишут «Новые известия».
Основной причиной замедления являются политические решения. Российские власти обвиняют Google в нарушении законодательства РФ и блокировке российских СМИ, артистов и блогеров. В то же время, возможное замедление также может быть связано с физическим устареванием оборудования.
Видео на YouTube начнут загружаться медленнее, и качество их воспроизведения снизится. Пользователи могут столкнуться с подвисанием контента и необходимостью загружать видео частями.
Эксперты считают, что способы обхода ограничений появятся, но их реализация будет сложной. В некоторых странах, таких как Китай, пользователи все же могут получить доступ к YouTube, несмотря на блокировки.
Замедление YouTube — это мера, направленная на уменьшение популярности сервиса среди российских пользователей и переключение их на другие платформы, более лояльные к российскому контенту. Важно следить за развитием ситуации и быть готовыми к возможным изменениям в доступе к видеоплатформе.
По состоянию на 2024 год, YouTube может быть заблокирован или ограничен в некоторых странах по различным причинам, включая политическую цензуру, контроль над контентом и нарушение национальных законов. Вот несколько примеров таких стран:
Иногда блокировки могут быть временными и связаны с определенными событиями, такими как выборы или политические протесты. В некоторых странах ограничения могут быть частичными, затрагивая только определенные регионы или временные периоды.