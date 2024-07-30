Замедление YouTube в России: к чему нужно быть готовым, когда это случится

По словам главы ИТ-комитета Госдумы Александра Хинштейна, замедление начнется в два этапа: сначала в конце июля, когда скорость загрузки на компьютерах упадет на 40%, а затем в начале августа — на 70%. Пока ограничения затронут только десктоп-версию YouTube, пользователи мобильных приложений не пострадают. Однако неясно, как это скажется на смарт-ТВ, пишут «Новые известия».