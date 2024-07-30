Заметили следы: голодные волки атакуют деревню в Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
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Updated Сегодня, 02:18
След зверей обнаружили в Кыштовском районе, в небольшой деревне Понькино. Рыбаки пошли порыбачить 26 июля. По дороге они заметили следы, похожие на волчьи. Местные жители решили пойти по следу и поняли, что они ведут в населенный пункт.
Примечательно, что сибиряки уже не раз наблюдали следы хищников в этом районе. Животные регулярно напоминают о своем присутствии, пишет газета «Правда Севера».
Жителям близлежащих деревень рекомендовано не бродить по лесу. В Минприроды официально информацию не подтвердили и не опровергли.