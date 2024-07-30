Заметили следы: голодные волки атакуют деревню в Новосибирской области

След зверей обнаружили в Кыштовском районе, в небольшой деревне Понькино. Рыбаки пошли порыбачить 26 июля. По дороге они заметили следы, похожие на волчьи. Местные жители решили пойти по следу и поняли, что они ведут в населенный пункт.