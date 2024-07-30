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Updated Сегодня, 02:18

Следы видели в деревне

Заметили следы: голодные волки атакуют деревню в Новосибирской области

30 июля 2024, 02:16
Фото: 1MI
Следы видели в деревне

Голодные волки атакуют деревню в Новосибирской области

Волки пришли в новосибирскую деревню, о чем сообщили очевидцы, которые увидели их следы.

След зверей обнаружили в Кыштовском районе, в небольшой деревне Понькино. Рыбаки пошли порыбачить 26 июля. По дороге они заметили следы, похожие на волчьи. Местные жители решили пойти по следу и поняли, что они ведут в населенный пункт.

Примечательно, что сибиряки уже не раз наблюдали следы хищников в этом районе. Животные регулярно напоминают о своем присутствии, пишет газета «Правда Севера».

Жителям близлежащих деревень рекомендовано не бродить по лесу. В Минприроды официально информацию не подтвердили и не опровергли.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Волк#Кыштовский район#Змеи
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