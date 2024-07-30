Заселяться в гостиницу по водительским правам разрешат россиянам

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
В России с июля 2025 года можно будет снять номер в гостинице, показав на ресепшене обычное удостоверение водителя. Президент страны уже дал соответствующим органом поручение о введении такой нормы, рассказали в пресс-службе Кремля.
Сейчас в отель можно вселиться исключительно по паспорту. Инициатива позволить путешественникам снять гостиницу с помощью водительских прав принадлежит министерству экономического развития России. Его специалисты предлагали также дополнить перечень военным билетом или удостоверять личность туриста с помощью сайта Госуслуг, но это предложение Путин не поддержал.
По мнению чиновников министерства, расширенный перечень документов вполне может увеличить количество пользующихся гостиничными услугами туристов и стать одним из факторов развития отрасли.