Заселяться в гостиницу по водительским правам разрешат россиянам

Сейчас в отель можно вселиться исключительно по паспорту. Инициатива позволить путешественникам снять гостиницу с помощью водительских прав принадлежит министерству экономического развития России. Его специалисты предлагали также дополнить перечень военным билетом или удостоверять личность туриста с помощью сайта Госуслуг, но это предложение Путин не поддержал.