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Новые правила при заселении в отели

Заселяться в гостиницу по водительским правам разрешат россиянам

30 июля 2024, 08:44
Фото: 1MI
Новые правила при заселении в отели
В России с июля будущего года разрешат снимать номер в гостинице при предъявлении водительского удостоверения, следует из сообщения пресс-службы Кремля.

В России с июля 2025 года можно будет снять номер в гостинице, показав на ресепшене обычное удостоверение водителя. Президент страны уже дал соответствующим органом поручение о введении такой нормы, рассказали в пресс-службе Кремля.

Сейчас в отель можно вселиться исключительно по паспорту. Инициатива позволить путешественникам снять гостиницу с помощью водительских прав принадлежит министерству экономического развития России. Его специалисты предлагали также дополнить перечень военным билетом или удостоверять личность туриста с помощью сайта Госуслуг, но это предложение Путин не поддержал.

По мнению чиновников министерства, расширенный перечень документов вполне может увеличить количество пользующихся гостиничными услугами туристов и стать одним из факторов развития отрасли.

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