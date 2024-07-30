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Дома могут появиться на месте ЦУМа

Жилую застройку на месте ЦУМа могут разрешить в Новосибирске

30 июля 2024, 10:11
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Дома могут появиться на месте ЦУМа
Статус территории ЦУМа могут изменить в Новосибирске, сообщили в мэрии.

У места, где располагается ЦУМ, есть шанс перевода в зону смешанной застройки, в том числе с жилыми домами. Такую возможность пока лишь рассматривают. Инициатива была рассмотрена комиссией по внесению изменений в генплан города, но впереди должны пройти публичные слушания.

Чтобы реализовать проект преобразования зоны смешанной и деловой застройки, необходимо выполнить несколько важных условий: заключить договор комплексного развития территорий, а также разобраться с недостроенным спортивным объектом у лицея №22.

Еще для изменения есть ряд требований, а именно: зоны для пешеходов и тротуары на Вокзальной магистрали должны оставаться в неизменном виде; учитываться мнение жильцов близлежащих домов; рядом находиться все необходимые соцобъекты, а также территория должна привлекать архитектурой.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Застройка#Застройщик#ЦУМ
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