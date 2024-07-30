Жилую застройку на месте ЦУМа могут разрешить в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
У места, где располагается ЦУМ, есть шанс перевода в зону смешанной застройки, в том числе с жилыми домами. Такую возможность пока лишь рассматривают. Инициатива была рассмотрена комиссией по внесению изменений в генплан города, но впереди должны пройти публичные слушания.
Чтобы реализовать проект преобразования зоны смешанной и деловой застройки, необходимо выполнить несколько важных условий: заключить договор комплексного развития территорий, а также разобраться с недостроенным спортивным объектом у лицея №22.
Еще для изменения есть ряд требований, а именно: зоны для пешеходов и тротуары на Вокзальной магистрали должны оставаться в неизменном виде; учитываться мнение жильцов близлежащих домов; рядом находиться все необходимые соцобъекты, а также территория должна привлекать архитектурой.