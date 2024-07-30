Жилую застройку на месте ЦУМа могут разрешить в Новосибирске

У места, где располагается ЦУМ, есть шанс перевода в зону смешанной застройки, в том числе с жилыми домами. Такую возможность пока лишь рассматривают. Инициатива была рассмотрена комиссией по внесению изменений в генплан города, но впереди должны пройти публичные слушания.