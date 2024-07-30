«Зонтичные» поручительства КМСП помогли малому бизнесу привлечь 208 млрд рублей

Возглавляющий Корпорацию МСП Александр Исаевич отмечает, что число компаний, которые смогли за счет поручительств получить кредиты, выросло примерно втрое и равняется 19 тысячам. В Корпорации МСП наблюдают, что даже сейчас, в условиях повышения ключевой ставки, «зонтичные» поручительства помогают предпринимателям взять кредит на выгодных условиях. Аналитики КМСП утверждают, что примерно треть владельцев бизнеса не смогли бы получить кредит без поручительства. Кроме того, заметна и выгода для государства — на 1 бюджетный рубль МСП привлекают средств на 240 рублей.