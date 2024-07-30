«Зонтичные» поручительства КМСП помогли малому бизнесу привлечь 208 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
По отношению к первому полугодию 2023 года объем полученных с помощью такой меры господдержки средств увеличился более чем вдвое. Также стоит отметить, что рекордным образом выросло и число получателей кредитов под «зонтичные» поручительства, передает ТАСС.
Возглавляющий Корпорацию МСП Александр Исаевич отмечает, что число компаний, которые смогли за счет поручительств получить кредиты, выросло примерно втрое и равняется 19 тысячам. В Корпорации МСП наблюдают, что даже сейчас, в условиях повышения ключевой ставки, «зонтичные» поручительства помогают предпринимателям взять кредит на выгодных условиях. Аналитики КМСП утверждают, что примерно треть владельцев бизнеса не смогли бы получить кредит без поручительства. Кроме того, заметна и выгода для государства — на 1 бюджетный рубль МСП привлекают средств на 240 рублей.
Максимальный объем средств за счет поручительств получили организации малого и среднего предпринимательства сфер торговли (78,0 млрд рублей), обрабатывающей промышленности (41,5 млрд рублей), строительства (26,2 млрд рублей), транспортировки и хранения (16,7 млрд рублей), информации и связи (8,4 млрд рублей), научно-технической деятельности (7,7 млрд рублей), аграрно-промышленного сектора (6,4 млрд рублей), гостиничного дела и общепита (5,3 млрд рублей).
В Москве и Санкт-Петербурге было заключено больше всего кредитных договоров с привлечением «зонтичных» поручительств (44,6 млрд руб. и 16,1 млрд руб.). Далее идут Подмосковье (10 млрд руб.), Свердловская (8,1 млрд руб.) и Ростовская области (7,4 млрд руб.), Краснодарский край (6,9 млрд руб.) и Воронежская область (6 млрд руб.).
«Зонтичные» поручительства КМСП покрывают до 50% суммы банковского кредита и дают возможность предпринимателю получить эти средства для развития бизнеса даже без залога. Инициатива была запущена в реализацию в 2021 году в рамках действия нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».