«Чкаловские дачи»: как забытый вид городского отдыха развивают в Новосибирске

Оказалось, что одной сибирской природы отдыхающим мало, поэтому со временем в экопарке появились несколько спортивных площадок (в том числе и для экзотического петанка), пони-ферма с минипигами и даже верблюдом, ресторан и открытый бассейн с подогреваемой водой. Был также устроен веревочный парк и площадка для пейнтбола, причем для игры используются несколько старых домиков.