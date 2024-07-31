«Чкаловские дачи»: как забытый вид городского отдыха развивают в Новосибирске

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
«Чкаловские дачи» — давно устоявшийся в Новосибирске топоним: еще в прошлом веке руководство мощного авиационного предприятия решило построить для своих работников что-то вроде городского дома отдыха.
В реликтовом сосновом лесу недалеко от Мочище были построены летние домики. Сотрудники завода имени Чкалова могли купить не очень дорогую путевку и полмесяца с семьей провести на природе в 10 минутах ходьбы от Оби. При этом некоторые не брали отпуск, и ежедневно ездили на работу.
Такой летний отдых новосибирцам нравился, особенно тем, у кого своих дач не было. Тем более, на территории имелась столовая и даже Дом культуры. В перестроечные времена домики стали сдавать всем желающим, и говорят, арендовать летнее жилище было трудной задачей.
Но постепенно нехитрые деревянные строения начали приходить в упадок: заводу имени Чкалова они оказались не нужными, а новый хозяин не нашелся. Так бы «Чкаловские дачи» и развалились сами по себе, или на их месте появились бы многоэтажные дома, ведь когда-нибудь этот участок оказался бы в зоне интересов застройщиков.
К счастью, в 2016 году предприниматель Геннадий Побижан решил создать в Мочище экопарк «Чкаловские дачи» — устоявшееся название решено было сохранить. По первоначальной концепции решено было восстановить старые домики, которые можно было восстановить, и по той же схеме сдавать их новосибирцам, по каким-то причинам решивших отдохнуть летом в городе. Расчет также делался на «заезды выходного дня», а также свадьбы.
Оказалось, что одной сибирской природы отдыхающим мало, поэтому со временем в экопарке появились несколько спортивных площадок (в том числе и для экзотического петанка), пони-ферма с минипигами и даже верблюдом, ресторан и открытый бассейн с подогреваемой водой. Был также устроен веревочный парк и площадка для пейнтбола, причем для игры используются несколько старых домиков.
В 2023 году Новосибирская область вступила в национальный проект «Развитие туристической инфраструктуры», в рамках которого министерство экономического развития страны выбрало шесть проектов по строительству модульных гостиниц. Один из них сейчас реализуется как раз в экопарке «Чкаловские дачи».
По словам Геннадия Побижана, экопарку выделили субсидию примерно в 33 миллиона рублей, которую потратили на возведение 25 модульных домиков в стиле барнхаус. По условиям нацпроекта, компания инвестировала в проект такую же сумму.
«Мы планировали открыть первые домики в начале июля. Но погода в Сибири непредсказуемая, и из-за сильных дождей мы не смогли подъехать на площадку на тяжелой технике — она попросту вязла в земле. Но к сентябрю на „Чкаловских дачах“ уже можно будет отдохнуть совершенно в других условиях», — рассказал бизнесмен.
Кстати, новые домики можно использовать круглый год, то есть отдыхать на «Чкаловских дачах» можно будет и зимой. В барнхаусах имеется спальня, гостиная, туалет и душ. В таком домике с комфортом разместится целая семья.
Судя по всему, у жителей Новосибирской области может появиться мода на местный отдых.