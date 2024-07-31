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Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

За выращивание некоторых растений грозит штраф в 300 тысяч рублей

До 300 тысяч рублей штрафа грозит сибирякам за выращивание роз, кактусов и шалфея

31 июля 2024, 12:58
Фото: 1MI
За выращивание некоторых растений грозит штраф в 300 тысяч рублей
Специалист обяъснил, за выращивание каких растений новосибирцам грозят штрафы в несколько сотен тысяч рублей.

Дачникам следует внимательно следить за растениями, которые появляются на их участках. Еще в 2010 году был утвержден список растений, которые запрещены к выращиванию. И даже если кустик появился случайно, за него могут привлечь к ответственности.

К разведению запрещены:

  • голубой лотос;
  • псилоцибиновые грибы;
  • ипомя трёхцветная;
  • мескалиновый кактус;
  • кокаиновый куст;
  • конопля;
  • мак снотворный;
  • мимоза хостилис;
  • роза гавайская;
  • шалфей предсказателей.

Физлицам грозят штрафы от 3 до 5 тысяч рублей и арест до 15 суток юрлица — от 100 до 300 тысяч рублей. При массовом культивировании наступает уголовная ответсвенность.

Отметим, что многие из перечисленных растений в Сибири растут как сорняки. Об этом пишет Om1 Новосибирск со ссылкой на агронома Людмилу Шубину.

«Ипомея трехцветная — этот цветок с детства знаком, он украшал вертикальные стены. Коноплей раньше зарастали мусорные места в округе. Мак снотворный встречается в огородах, им посыпали выпечку. Шалфей — это лекарственное растение, которое в больших дозах вредит», — рассказала Людмила Шубина.

Агроном советует: если вы обнаружили что-то из перечисленных растений, следует вырвать их с корнем и сжечь.

«Есть растения, которые очень сильно травмируют открытые части тела. Одно из них — это пастернак дикий. Это высокое растение, пахнет морковкой. Корень у него белого цвета, в виде морковки. Некоторые дети иногда выкапывают этот корень, едят, потом у них раздуваются губы и очень сильно болят», — пояснила агроном.

Также специалист рекомендует регулярно пропалывать участок — так удастся предотвратить заростание сорняками.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Россия#Растения#Штрафы#Дача#Агроном
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