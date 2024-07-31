До 300 тысяч рублей штрафа грозит сибирякам за выращивание роз, кактусов и шалфея

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Дачникам следует внимательно следить за растениями, которые появляются на их участках. Еще в 2010 году был утвержден список растений, которые запрещены к выращиванию. И даже если кустик появился случайно, за него могут привлечь к ответственности.
К разведению запрещены:
Физлицам грозят штрафы от 3 до 5 тысяч рублей и арест до 15 суток юрлица — от 100 до 300 тысяч рублей. При массовом культивировании наступает уголовная ответсвенность.
Отметим, что многие из перечисленных растений в Сибири растут как сорняки. Об этом пишет Om1 Новосибирск со ссылкой на агронома Людмилу Шубину.
«Ипомея трехцветная — этот цветок с детства знаком, он украшал вертикальные стены. Коноплей раньше зарастали мусорные места в округе. Мак снотворный встречается в огородах, им посыпали выпечку. Шалфей — это лекарственное растение, которое в больших дозах вредит», — рассказала Людмила Шубина.
Агроном советует: если вы обнаружили что-то из перечисленных растений, следует вырвать их с корнем и сжечь.
«Есть растения, которые очень сильно травмируют открытые части тела. Одно из них — это пастернак дикий. Это высокое растение, пахнет морковкой. Корень у него белого цвета, в виде морковки. Некоторые дети иногда выкапывают этот корень, едят, потом у них раздуваются губы и очень сильно болят», — пояснила агроном.
Также специалист рекомендует регулярно пропалывать участок — так удастся предотвратить заростание сорняками.