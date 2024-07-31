Губернатор Новосибирской области оценил условия, созданные на социальной ярмарке

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Глава региона оценил условия, которые удалось создать на ярмарке.
«Поручение выполнено очень качественно: новый уровень, новый формат. Это не просто социальная функция, а продвижение местных производителей в очень удобном месте — рядом со станцией метро, с общественным транспортом. Ну и само оформление — это новый стандарт. Я думаю, что теперь надо все остальные ярмарки подтягивать, как минимум, к такому стандарту оформления. Ассортимент очень богатый. Это не какое-то ограниченное предложение предметов первой необходимости. Здесь на любой вкус покупатели могут выбрать продукцию наших новосибирских производителей. Поэтому рекомендую жителям левобережья воспользоваться новой социальной ярмаркой», — заявил Андрей Травников.
Министр торговли, промышленности и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, рассказал, что помещение второй областной социальной ярмарки занимает площадь более тысячи квадратных метров. Для организации оптимального логистического и торгового процесса в распоряжении ярмарки шесть холодильных камер различных температурных режимов, грузовые лифты, организованы удобные разгрузочные площадки.
Главный принцип социальной ярмарки — стабильно низкие цены. Их удается поддерживать благодаря тому, что торгуют сами производители. На ярмарке вся продукция подвергается ветеринарному и фитосанитарному контролю, в соответствии с действующим законодательством.
Региональный минпромторг будет проводить ежегодную ротацию участников ярмарки с целью максимального охвата товаропроизводителей и продвижения новой продукции на внутренний региональный рынок.
Напомним, что в целях насыщения потребительского рынка Новосибирской области товарами местных товаропроизводителей, эффективного решение вопросов импортозамещения, обеспечения населения продукцией по низким ценам министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства региона с августа 2015 года реализует проект «Областная социальная ярмарка». Финансирование ярмарки осуществляется из средств областного бюджета.
Первая областная социальная ярмарка (ул. Красных Зорь 1/3, Калининский район Новосибирска) очень востребована жителями города. Ежедневно совершается около 7,4 тысяч покупок, единовременный покупательский поток может составлять более 600 покупателей.
Режим работы второй областной социальной ярмарки (адрес: пл. Карла Маркса, 1) с 10 до 20 часов ежедневно, выходной — воскресенье.