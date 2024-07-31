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Овощи на прилавке

Губернатор Новосибирской области оценил условия, созданные на социальной ярмарке

31 июля 2024, 10:36
Фото: 1MI
Овощи на прилавке
Продукция товаропроизводителей из районов области стала доступнее жителям левобережья Новосибирска благодаря открытию второй социальной ярмарки. Организовать новую площадку, подобную той, что уже доказала свою востребованность в Калининском районе Новосибирска, — поручил Губернатор Андрей Травников.

Глава региона оценил условия, которые удалось создать на ярмарке.

«Поручение выполнено очень качественно: новый уровень, новый формат. Это не просто социальная функция, а продвижение местных производителей в очень удобном месте — рядом со станцией метро, с общественным транспортом. Ну и само оформление — это новый стандарт. Я думаю, что теперь надо все остальные ярмарки подтягивать, как минимум, к такому стандарту оформления. Ассортимент очень богатый. Это не какое-то ограниченное предложение предметов первой необходимости. Здесь на любой вкус покупатели могут выбрать продукцию наших новосибирских производителей. Поэтому рекомендую жителям левобережья воспользоваться новой социальной ярмаркой», — заявил Андрей Травников.

Министр торговли, промышленности и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, рассказал, что помещение второй областной социальной ярмарки занимает площадь более тысячи квадратных метров. Для организации оптимального логистического и торгового процесса в распоряжении ярмарки шесть холодильных камер различных температурных режимов, грузовые лифты, организованы удобные разгрузочные площадки.

Главный принцип социальной ярмарки — стабильно низкие цены. Их удается поддерживать благодаря тому, что торгуют сами производители. На ярмарке вся продукция подвергается ветеринарному и фитосанитарному контролю, в соответствии с действующим законодательством.

Региональный минпромторг будет проводить ежегодную ротацию участников ярмарки с целью максимального охвата товаропроизводителей и продвижения новой продукции на внутренний региональный рынок.

Напомним, что в целях насыщения потребительского рынка Новосибирской области товарами местных товаропроизводителей, эффективного решение вопросов импортозамещения, обеспечения населения продукцией по низким ценам министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства региона с августа 2015 года реализует проект «Областная социальная ярмарка». Финансирование ярмарки осуществляется из средств областного бюджета.

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Первая областная социальная ярмарка (ул. Красных Зорь 1/3, Калининский район Новосибирска) очень востребована жителями города. Ежедневно совершается около 7,4 тысяч покупок, единовременный покупательский поток может составлять более 600 покупателей.

Режим работы второй областной социальной ярмарки (адрес: пл. Карла Маркса, 1) с 10 до 20 часов ежедневно, выходной — воскресенье.

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