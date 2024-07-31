Иностранец скрывался 17 лет после убийства новосибирца

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Все случилось в 2007 году в квартире на улице Ученическая. В тот день обвиняемый ударил несколько раз мужчину ножом из-за личной неприязни. Жертва скончалась в больнице, а злоумышленник покинул Россию.
Где именно столько лет скрывался бывший житель Новосибирска, неизвестно. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Все время его разыскивали правоохранители. Даже истек срок давности уголовного дела.
Весной текущего года обвиняемый был задержан на границе. В ближайшее время суд рассмотрит его уголовное дело.