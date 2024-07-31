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Иностранец скрывался

Иностранец скрывался 17 лет после убийства новосибирца

31 июля 2024, 04:30
Фото: 1MI
Иностранец скрывался
Спустя практически 20 лет был задержан убийца по неосторожности, подробности сообщили в новосибирском Следкоме.

Все случилось в 2007 году в квартире на улице Ученическая. В тот день обвиняемый ударил несколько раз мужчину ножом из-за личной неприязни. Жертва скончалась в больнице, а злоумышленник покинул Россию.

Где именно столько лет скрывался бывший житель Новосибирска, неизвестно. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Все время его разыскивали правоохранители. Даже истек срок давности уголовного дела.

Весной текущего года обвиняемый был задержан на границе. В ближайшее время суд рассмотрит его уголовное дело.

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