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Была почти сотня погибших

Каждые два дня в Новосибирской области люди гибнут в ДТП

31 июля 2024, 04:58
Фото: 1MI
Была почти сотня погибших

Больше тысячи ДТП произошло в Новосибирской области в 2024 году

Названо общее количество ДТП в Новосибирской области, статистику сообщили в ГАИ.

В первом полугодии текущего года произошло 1065 дорожно-транспортных происшествий. Всего пострадали 1313 человек, а погибло от тяжелых травм — 96. Статистика показывает, что практически каждые два дня в авариях гибнут люди.

Напомним, ранее в Тогучине произошло ДТП с участием местного «авторитета», который пытался перебросить вину на свою знакомую. Водитель сбил двух подростков на мопеде: школьники очень пострадали, а сам автомобилист был в нетрезвом виде.

Еще одно громкое ДТП произошло в центре Новосибирска, когда водитель врезался в семь автомобилей, стоявших на парковке. Чудом никто серьезно не пострадал.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Автомобиль#Погибшие
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