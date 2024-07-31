Каждые два дня в Новосибирской области люди гибнут в ДТП

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Published Сегодня, 04:58
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В первом полугодии текущего года произошло 1065 дорожно-транспортных происшествий. Всего пострадали 1313 человек, а погибло от тяжелых травм — 96. Статистика показывает, что практически каждые два дня в авариях гибнут люди.
Напомним, ранее в Тогучине произошло ДТП с участием местного «авторитета», который пытался перебросить вину на свою знакомую. Водитель сбил двух подростков на мопеде: школьники очень пострадали, а сам автомобилист был в нетрезвом виде.
Еще одно громкое ДТП произошло в центре Новосибирска, когда водитель врезался в семь автомобилей, стоявших на парковке. Чудом никто серьезно не пострадал.