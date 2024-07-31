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Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Молния убила животных

Коров убила молния в Новосибирской области

31 июля 2024, 05:22
Фото: Изображение Midjourney
Молния убила животных
В Новосибирской области молния убила животных и оставила жителей без электричества, сообщили очевидцы.

Все случилось в поселке Малореченка, что в Коченевском районе. В понедельник, 29 июля бушевала сильная гроза. В тот день молния ударила в двух коров, которые моментально погибли.

Также молния оставила следы в селе Репьево. Разряд попал в дом с верандой. Жилище загорелось. Обошлось без пострадавших. По области было несколько таких инцидентов с последующим возгоранием.

В регионе наблюдались проблемы с электричеством. В некоторых населенных пунктах молния ударяла прямо по трансформаторам. Без электричества были тысячи домов.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Гроза#Молния
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