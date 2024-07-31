Коров убила молния в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Все случилось в поселке Малореченка, что в Коченевском районе. В понедельник, 29 июля бушевала сильная гроза. В тот день молния ударила в двух коров, которые моментально погибли.
Также молния оставила следы в селе Репьево. Разряд попал в дом с верандой. Жилище загорелось. Обошлось без пострадавших. По области было несколько таких инцидентов с последующим возгоранием.
В регионе наблюдались проблемы с электричеством. В некоторых населенных пунктах молния ударяла прямо по трансформаторам. Без электричества были тысячи домов.