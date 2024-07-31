Куда дешевле всего слетать за границу из Новосибирска

В начале осени самые дешевые полеты из Новосибирска за границу можно будет совершить в Казахстан, Киргизию и Узбекистан. Приведенные Atas.Info цены на перелет и возвращение в Толмачево через неделю актуальны на 30 июля для одного пассажира.