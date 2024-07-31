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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Куда дешевле всего слетать за границу из Новосибирска

Куда дешевле всего слетать за границу из Новосибирска

31 июля 2024, 12:06
Фото: 1MI
Куда можно дешевле всего улететь за границу из Новосибирска по данным сервиса Яндекс Путешествия.

В начале осени самые дешевые полеты из Новосибирска за границу можно будет совершить в Казахстан, Киргизию и Узбекистан. Приведенные Atas.Info цены на перелет и возвращение в Толмачево через неделю актуальны на 30 июля для одного пассажира.

Дешевле всего авиабилеты из Новосибирска за границу в сентябре обойдутся при путешествии в Казахстан. За билет в Астану и обратно в среднем нужно будет отдать 18 тысяч рублей, сообщает сервис Яндекс Путешествия.

А вот поездка в Узбекистан обойдется уже значительно дороже. Билеты туда и обратно из столицы Сибири в Ташкент в первый месяц осени обойдутся в сумму около 28 тысяч рублей.

Еще дороже придется отдать за перелет в Бишкек и возвращение в Новосибирск — примерно 31 тысяча рублей.

Слетать в Москву и обратно из Новосибирска в сентябре получится за 14 тысяч рублей. За билеты в Санкт-Петербург придется отдать уже 22 тысячи рублей.

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