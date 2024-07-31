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Виновника задержали

Мигранта — «авторитета» задержали после ДТП с детьми под Новосибирском

31 июля 2024, 06:11
Фото: соцсети
Виновника задержали
В Тогучине задержали вероятного виновника ДТП, который мог сбить подростков на мотоцикле, подробности дали в Следкоме.

Авария произошла 21 июля. Предполагается, что местный «авторитет» ехал за рулем «Лексуса» на большой скорости и врезался в мопед, где сидели 15 и 16-летние подростки. Парни получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Запутанным ДТП стало тогда, когда обвиняемый вышел из машины. Он позвонил цыганам и другим представителям разных наций, которые пришли его защищать и договариваться, чтобы их знакомого «отмазали». Также приехала и девушка, которая хотела взять всю вину на себя, тонко намекая, что за рулем сидела именно она. Так сотрудники ГАИ и записали. Однако очевидцы видели обратное, после резонанса в СМИ, девушка начала все отрицать. Сам тогучинец вел себя очень агрессивно: кидался на прохожих, даже подрался, потому что был под опьянением, о чем свидетельствуют данные из соцсетей.

Его обвинили в нарушении ПДД, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого задержали, вскоре ему изберут меру пресечения. Расследование дела, которое поручил возбудить глава СКР Александр Бастрыкин, продолжается.

Мигрант — «авторитет» пытается уйти от наказания за ДТП с детьми под Новосибирском
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Задержание#Уголовное дело#Пострадавшие#Тогучин#Тогучинский район
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