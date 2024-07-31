Мигранта — «авторитета» задержали после ДТП с детьми под Новосибирском

Запутанным ДТП стало тогда, когда обвиняемый вышел из машины. Он позвонил цыганам и другим представителям разных наций, которые пришли его защищать и договариваться, чтобы их знакомого «отмазали». Также приехала и девушка, которая хотела взять всю вину на себя, тонко намекая, что за рулем сидела именно она. Так сотрудники ГАИ и записали. Однако очевидцы видели обратное, после резонанса в СМИ, девушка начала все отрицать. Сам тогучинец вел себя очень агрессивно: кидался на прохожих, даже подрался, потому что был под опьянением, о чем свидетельствуют данные из соцсетей.