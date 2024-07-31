Мигранта — «авторитета» задержали после ДТП с детьми под Новосибирском

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
Авария произошла 21 июля. Предполагается, что местный «авторитет» ехал за рулем «Лексуса» на большой скорости и врезался в мопед, где сидели 15 и 16-летние подростки. Парни получили серьезные травмы и были госпитализированы.
Запутанным ДТП стало тогда, когда обвиняемый вышел из машины. Он позвонил цыганам и другим представителям разных наций, которые пришли его защищать и договариваться, чтобы их знакомого «отмазали». Также приехала и девушка, которая хотела взять всю вину на себя, тонко намекая, что за рулем сидела именно она. Так сотрудники ГАИ и записали. Однако очевидцы видели обратное, после резонанса в СМИ, девушка начала все отрицать. Сам тогучинец вел себя очень агрессивно: кидался на прохожих, даже подрался, потому что был под опьянением, о чем свидетельствуют данные из соцсетей.
Его обвинили в нарушении ПДД, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого задержали, вскоре ему изберут меру пресечения. Расследование дела, которое поручил возбудить глава СКР Александр Бастрыкин, продолжается.