Мотоциклист разбился насмерть, влетев в припаркованную «Газель» в Новосибирске

В ГАИ пришли к предварительному выводу, что водитель Volkswagen делала разворот, не убедившись в безопасности маневра. Если при проверке данный вывод подтвердится, то будет возбуждено уголовное дело. Невнимательной автоледи грозит наказание в виде тюремного заключения.