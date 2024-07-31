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Мотоциклист разбился насмерть, влетев в припаркованную «Газель» в Новосибирске

Мотоциклист разбился насмерть, влетев в припаркованную «Газель» в Новосибирске

31 июля 2024, 06:30
Фото: Отдел пропаганды ГАИ по Новосибирску
В Заельцовском районе 49-летняя женщина за рулем Volkswagen Polo совершала разворот возле торгового комплекса «Большая Медведица» и врезалась мотоциклиста, рассказали очевидцы.

После этого мотоциклист не справился с управлением и врезался в припаркованную «Газель». В результате 26-летний мужчина погиб. Инцидент произошел на улице Светлановская.

В ГАИ пришли к предварительному выводу, что водитель Volkswagen делала разворот, не убедившись в безопасности маневра. Если при проверке данный вывод подтвердится, то будет возбуждено уголовное дело. Невнимательной автоледи грозит наказание в виде тюремного заключения.

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

30 июля 15-летний подросток на самокате сбил пожилую женщину. Ей потребовалась помощь медиков.

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