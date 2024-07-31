Мотоциклист разбился насмерть, влетев в припаркованную «Газель» в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
После этого мотоциклист не справился с управлением и врезался в припаркованную «Газель». В результате 26-летний мужчина погиб. Инцидент произошел на улице Светлановская.
В ГАИ пришли к предварительному выводу, что водитель Volkswagen делала разворот, не убедившись в безопасности маневра. Если при проверке данный вывод подтвердится, то будет возбуждено уголовное дело. Невнимательной автоледи грозит наказание в виде тюремного заключения.