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Женщина погибла

Неизвестный новосибирец насмерть сбил женщину и уехал после ДТП

31 июля 2024, 01:35
Фото: 1MI
Женщина погибла
Ночное ДТП произошло в Октябрьском районе Новосибирска, сообщили в ГАИ.

Все случилось около трех-четырех часов ночи на улице Выборной. Из соцсетей стало известно, что женщина, вероятно в неадекватном состоянии, кидалась на дорогу.

Спустя пару часов ее сбил автомобиль и скрылся с места ДТП. В настоящий момент водителя машины ищут. Известно, что горожанка погибла на месте. На вид ей около 30 лет.

На месте дежурят сотрудники ГАИ. Выясняются все подробности случившегося инцидента, а также устанавливается личность погибшей и виновника аварии.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Авария#Погиб
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