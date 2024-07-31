Неизвестный новосибирец насмерть сбил женщину и уехал после ДТП

Posted Сегодня, 01:35
Published Сегодня, 01:35
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Все случилось около трех-четырех часов ночи на улице Выборной. Из соцсетей стало известно, что женщина, вероятно в неадекватном состоянии, кидалась на дорогу.
Спустя пару часов ее сбил автомобиль и скрылся с места ДТП. В настоящий момент водителя машины ищут. Известно, что горожанка погибла на месте. На вид ей около 30 лет.
На месте дежурят сотрудники ГАИ. Выясняются все подробности случившегося инцидента, а также устанавливается личность погибшей и виновника аварии.